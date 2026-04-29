La impotencia de una esposa quien perdió a su pareja policía en Pedro Brand durante persecución

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Fueron velados este martes, los restos del sargento de la Policía Nacional, Juan Thomas Chávez, ultimado por delincuentes en la comunidad de la Cuneta, del municipio de Yamasá.

“No lo dejaron defenderse, dejó a sus hijos solo”, así dijo entre lágrimas la esposa de la víctima.

"¿Por qué a él, por qué? Dejó a sus hijos solo", añadió.

Mientras que el padre de la victima pidió que se haga justicia.

Conforme a la uniformada, el occiso pertenecía a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El ataque ocurrió cuando el agente, junto a otros compañeros, daba seguimiento a varios presuntos delincuentes. En esas circunstancias, uno de los sospechosos habría realizado un disparo que impactó a Charles Pein en la cabeza.