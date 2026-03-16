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Pregunta de la lectora: ¿Cuál es la importancia del apego entre padres e hijos?

Respuesta de la terapeuta: El apego se refiere a la vinculación entre los padres e hijos. Es el proceso mediante el cual estos son cuidados, protegidos, amados y aceptados, lo que inicialmente garantizan la supervivencia y la seguridad emocional.

La liberación de oxitocina de la madre induce la conducta de apego. Mirar, besar, cuidar, escuchar y alimentar al bebé incrementa este neurotransmisor. También el bebé lo libera por lo que ocurre una sincronía de vinculación profunda.

Los bebés necesitan del cuidado y protección de ambos padres para sobrevivir. La participación del papá enlaza el vínculo padres-hijos. Además, si él brinda apoyo y cuida de la madre contribuye con la reducción del estrés y ella estará más relajada para atender al bebé.

Los gestos de los rostros de los padres, sus expresiones y actitudes positivas o negativas, se traducen como comportamientos de amor, aceptación, alegría o rechazo. Mediante los gestos se expresan las emociones.

Como diría el doctor Boris Cyrulnik, conforme los niños crecen y comprenden el lenguaje, del gesto a la palabra, aprenden el significado de esta y reconocen la prosodia que la acompaña, aprenden a discriminar si se trata de amor, respeto y aceptación. Gestos y palabras contribuyen a estrechar los lazos afectivos y a crear los cimientos de la autoestima de los infantes.

El apego seguro, estable, la aceptación, la confianza, la protección y la alegría son pilares para el desarrollo y madurez del cerebro en la niñez y adolescencia.

Apego seguro, infancia plena.