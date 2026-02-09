Creado: Actualizado:

1. ¿Todo el paciente con cardiopatía congénita presenta soplos cardíacos?

No, no todos los soplos son producidos por una cardiopatía congénita, ya que existen soplos denominados funcionales o inocentes que aparecen en corazones normales, sin ninguna implicación negativa.

2. ¿Qué consideraciones debe tenerse durante el embarazo para evitar una cardiopatía congénita?

Una vez detectado el embarazo la madre debe de asistir regularmente a sus consultas prenatales y seguir todas las recomendaciones, tomar sus medicamentos prenatales, evitar el consumo de alcohol, tabaco, drogas, vape o hookah, aplicación de vacunas correspondientes, control de factores de riesgo cardiovasculares (hipertensión, diabetes, obesidad, etc).

3. ¿Una vez tratados quirúrgicamente como debe ser el seguimiento de estos pacientes?

Una vez intervenidos los pacientes deben seguir de manera estrictas las recomendaciones de su cardiólogo, con chequeos mínimos semestrales o anuales, con el fin de prevenir y detectar la posible aparición de complicaciones evolutivas, recurrencias o cardiopatías de novo.

4. ¿Cuál es la posibilidad que el hijo de estos pacientes puede igualmente presentar la enfermedad?

El riesgo de recurrencia en hermanos o hijos de los pacientes con este tipo de anomalías varía según el tipo de defecto y la presencia de la causa genética.