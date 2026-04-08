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P. Profesor, ¿Qué ha pasado con el balneario Aguas Calientes?

R. A mí me parece que el Covid – 19 se lo llevó y realmente es una pena, pues la belleza natural, el placer de bañarse en aguas termales que brotan directamente de la tierra y sobre todo, experimentar directamente sobre la piel, la sensación indescriptible de sumergirse, en medio de un bosque de pinos, en una piscina de aguas calientes, donde para nada ha intervenido la tecnología ni la inteligencia humana, resulta, fuera de todas dudas, algo mágico y digno de asombro.

Hace aproximadamente 5 años que estuve en Las Placetas, muy próximo al Parque Nacional Armando Bermudez, de donde provienen las aguas del caudaloso Río Bao, la arteria hídrica principal que alimenta al Yaque del Norte, que es un espectáculo natural en sí mismo, pero que en uno de sus recodos, al pasar por esta Comunidad de la Sierra, brotan las aguas calientes tan famosas entre los múltiples balnearios de San José de las Matas, algo que la distingue y prestigia en medio de los atractivos naturales de la vertiente norte de la Cordillera Central.

Aguas Calientes, Jánico, Bao, Juncalito, Las Placetas, Jamamú, Mata Grande, Los Montones, La Piedra, Cerro Angola, La Ventana, Inoa, La Mansión y Ámina, no solo son piezas engalanadas de un poema de la naturaleza que nos describe el Paraíso Natural de San José de Las Matas, sino, el potencial ecoturístico más valioso de la naturaleza de montaña, más accesible que tiene la República Dominicana, donde se puede llegar en cualquier tipo de vehículo, para vivir una aventura que ningún dominicano o extranjero que nos visite, podría borrar jamás de su imaginación.

Es preciso salir al rescate de Aguas Calientes y todas estas maravillas de la naturaleza, perfectamente accesibles por un excelente circuito vial desaprovechado.