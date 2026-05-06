Las grasas que sí necesitas y por qué quitarlas puede ser un error

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En el mundo de la nutrición, las grasas han sido señaladas durante mucho tiempo como las "villanas" de la dieta. Sin embargo, expertos en salud advierten que eliminar las grasas por completo de la alimentación es un error que puede comprometer el funcionamiento de nuestro cuerpo.

En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública reveló una guía para identificar cuáles son las grasas necesarias para la salud y por qué no deben eliminarse.

¿Por qué las grasas son necesarias?

Las grasas no son solo una fuente de energía. De acuerdo con las guías de salud, cumplen funciones biológicas vitales que el cuerpo no puede realizar por sí solo:

- Protección de órganos: Actúan como una capa amortiguadora para los órganos internos.

- Absorción de vitaminas: Son el vehículo indispensable para que el cuerpo absorba las vitaminas liposolubles A, D, E y K.

- Aporte energético: Forman parte esencial de los llamados "alimentos energéticos".

¿Cuáles son las grasas necesarias y cuáles se deben evitar?

Grasas Insaturadas (Las "Saludables"): Son las grasas saludables. Se encuentran en el aguacate, nueces, semillas, pescado y aceites vegetales como el de oliva. Estas deben elegirse con más frecuencia para proteger el corazón.

Grasas Saturadas (Las de "Consumo Limitado"): Presentes en carnes grasas, mantequilla, crema, quesos grasos y repostería. Su consumo debe ser moderado para evitar riesgos cardiovasculares.

Grasas Trans (Las "Evitables"): Se encuentran principalmente en frituras, productos ultraprocesados y comida rápida. Estas deben evitarse por completo debido a su impacto negativo en la salud.

Por lo tanto, para cuidar el corazón y reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad, no es necesario dejar de comer grasas, sino transformar la manera en que se consumen. Los expertos sugieren:

- Priorizar preparaciones al horno, hervidas, salteadas o a la plancha en lugar de frituras.

- Usar poca cantidad de aceite al cocinar.

- Optar por grasas provenientes de plantas y pescados.