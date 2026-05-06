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Montecristi. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), procedió al cierre de una estación de expendio de combustibles en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, tras comprobarse mediante laboratorio que la gasolina que vendían como premium no cumplía con la calidad mínima requerida.

La clausura de la estación se llevó a cabo durante una inspección encabezada por técnicos del MICM y miembros del CECCOM. Posterior a una inspección en la que se tomaron muestras del combustible que vendían.

Ante este incumplimiento de los estándares de calidad requeridos, las autoridades procedieron de inmediato a la suspensión de las operaciones del establecimiento, dejando constancia de la acción en las actas correspondientes para los fines legales pertinentes.

MICM y CECCOM cierran estación de combustibles en Montecristi por vender gasolina premium de baja calidad

El MICM y el CECCOM mantienen un programa de supervisión continua en todo el territorio nacional, mediante el cual se realizan inspecciones periódicas. Estas acciones permiten identificar y sancionar a personas físicas y jurídicas que operan estaciones de combustibles o tanques de almacenamiento de forma irregular, con fines de comercialización.

Las autoridades reiteran su compromiso de garantizar la calidad de los combustibles y la seguridad de los consumidores, así como de combatir cualquier práctica que viole las disposiciones establecidas en el sector.

Sobre el CECCOM

Se recuerda que este cuerpo militar junto al MICM tiene la finalidad de aplicar una política nacional en materia de seguridad y control en el proceso de distribución y comercialización de los combustibles, medicamentos, alcoholes, cigarrillos y productos regulados por la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, que permita garantizar el cumplimiento de las normas, procedimientos y regulaciones sobre la materia.