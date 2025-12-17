Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿cuál fue el primer Parque Nacional Submarino creado en la República Dominicana?

R. El Parque Nacional Submarino La Caleta, con más historia y cultura que aguas en el Mar Caribe que lo acoge, pues es el fruto de la puesta en valor del descubrimiento más grande de herramientas, piezas y osamentas (alrededor de 373) descubiertas in-situ y que representan tres de las manifestaciones culturales dominantes de los grupos indígenas precolombinos que habitaban la isla, a la llegada de los españoles en 1492, la ostionoide, la elenoide tardía y la taíno tardía.

Estos hallazgos dados a conocer en 1972, constituyó uno de los acontecimientos científicos más importante de la Comunidad Internacional interesada en el estudio de los primeros asentamientos de la isla, pues la edad estimada de las osamentas, enterramientos, ollas, guiljarros marinos, hachas, figuras y restos alimenticios, databan de 650, 750 y 840 años para entonces. De ahí que lo primero en crearse, fue un Museo - Panteón (1974) y finalmente el Parque Nacional Submarino (1986), promovido por el Grupo de Investigaciones Submarinas, ubicado en la Casa Rodrigo de Bastidas, donde tuve el honor de trabajar, cuando laboraba en la Dirección Nacional de Parques.

Este parque nacional, primero con la categoría “submarino”, tiene una historia paralela de hundimientos que comenzaron con el naufragio de la fragata “La Caleta”, que le dio el nombre y del barco “Hickory” en 1984, desencallado y traído desde la Bahía de Samaná, con el propósito de enriquecer el hermosísimo arrecife coralino existente en esta Área Protegida de 10 kilómetros cuadrados, compuesta de tres terrazas submarinas superpuestas, que constituyen las delicias de buzos, biólogos, submarinistas y turistas.

Saludamos el rescate y relanzamiento con fines turísticos, acabado de realizar por el Estado dominicano, al tratarse de una riqueza natural – histórica inigualable del SINAP.