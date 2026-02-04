Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿es cierto que San Juan de la Maguana tendrá un Jardín Botánico?

R. Según el Decreto 33-26, recién emitido, ya han comenzado los estudios preliminares, por parte de los especialistas y el Comité Gestor. Un Jardín Botánico, más que un museo viviente, donde las plantas son las protagonistas, es un espacio natural que reúne los elementos florísticos más emblemáticos o representativos de un país, una región y en este caso, de una provincia, como lo es San Juan de la Maguana, merecidamente denominada el “Granero del Sur”, por su tradicional producción de granos, particularmente de habichuelas, arroz, maíz, guandul y decenas de cultivos de los alimentos que a diario consume el país y en particular, la población flotante de turistas, que el año pasado, equiparó a la dominicana.

Es una feliz iniciativa, que no solo engrandece este espacio geográfico-administrativo tan singular del Centro – Sur de la República Dominicana, sino que resalta los valores primarios de una rica y muy diversa biodiversidad, tan espectacular y desconocida, que va desde los 280 metros sobre el nivel del mar, hasta 3.1 kilómetros de altura. ¿Alguien podría imaginarse cuántas especies de plantas (arbóreas, arbustivas, rastreras, de arrope, trepadoras, herbáceas, epífitas, crasuláceas) y una variedad inimaginable de ejemplares de taxas disferentes, según los pisos altitudinales, donde en tan solo 500 metros de elevación vertical, en esta zona tropical de los 18 – 19 grados de latitud Norte, puede superar decenas, cientos y hasta miles de especies, con sus respectivos géneros, familias u otros grupos florísticos asociados?

Es preciso recordar que la provincia de San Juan comparte frontera con la provincia de Santiago de los Caballeros, cuyo parteaguas supera los tres kilómetros verticales, donde reina un clima templado o equiparable a las regiones circumpolares, para luego descender a zonas prácticamente desérticas.