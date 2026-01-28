Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿cuál es el vínculo entre Samaná y La Ballena Jorobada?

R. Samaná es la “Capital Ballenera del Caribe”. Es decir, aunque legalmente el ámbito del Santuario de Mamíferos de los Bancos de la Plata y la Navidad, se extiende hasta cubrir una superficie superior a los 50,000 kilómetros cuadrados (unas 33,325 millas náuticas cuadradas), el hábitat natural de la Ballena Jorobada, no hay dudas de que el “sitio” o punto de visitación más evidente y seguro, es la entrada de la Bahía de Samaná, pues allí es donde actualmente se le puede observar, con entera libertad, danzando, soplando y sobre todo, saltando.

De hecho, Punta Balandra es uno de los pocos puntos del Planeta, donde desde tierra, se pueden ver tales acrobacias, justo cuando hacen el despliegue de naturalidad que caracteriza su ritual de enamoramiento o inicio de su proceso reproductivo, la etapa más sensible, más delicada y que requiere del mayor cuidado, es decir, cuando el acercamiento o el acoso, resulta más peligroso. De ahí que Samaná podría aprovechar este privilegio que le otorga su naturaleza, para promover una de las actividades turísticas más atractivas que tiene la humanidad y que, con normativas o reglamentos claros, puede aprovechar para colocarse como el punto ideal para el avistamiento de ballenas del Atlántico Norte.

El archipiélago de Las Canarias es el otro punto de concentración de la Megaptera novaeangliae durante el apareamiento, allí solo llega un 15% de la población propia de esta demarcación del atlántico, mientras que el 85% restante, se desplaza a las costas dominicanas, siendo Samaná, su destino preferido, al convertir su plataforma continental – insular, en la maternidad más grande de ballenas jorobadas, la cual se encuentra amenazada de extinción, como todos los grandes mamíferos que aún le sobreviven a la Tierra.