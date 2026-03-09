Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Consultorios

Consultorio de medicina preventiva

Hospital General de la Plaza de la Salud

Hospital General de la Plaza de la Salud

¿Para qué sirven realmente los riñones?

Los riñones mantienen el equilibrio interno del cuerpo. Regulan el agua, las sales, la presión arterial, el pH sanguíneo y producen hormonas clave para la sangre, los huesos y el corazón.

Riñones

Riñones

Creado:

Actualizado:

¿Para qué sirven realmente los riñones?

Los riñones mantienen el equilibrio interno del cuerpo. Regulan el agua, las sales, la presión arterial, el pH sanguíneo y producen hormonas clave para la sangre, los huesos y el corazón.

¿Por qué el riñón es tan importante para el corazón?

Porque controla el volumen de líquidos y el sodio en la sangre, dos factores que determinan la presión arterial y el esfuerzo que debe realizar el corazón para bombear.

¿Cuánta sangre filtran los riñones al día?

En condiciones normales, los riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre diarios, ajustando con precisión qué se elimina y qué se conserva.

¿Los riñones solo producen orina?

No. La orina es el resultado final de un proceso complejo. Antes de eso, los riñones toman decisiones finas que afectan a todo el organismo.

¿Cuáles órganos trabajan más estrechamente con el riñón?

El corazón, los pulmones, los huesos y la médula ósea. Con cada uno mantiene una comunicación funcional que permite el equilibrio general del cuerpo.

Sobre el autor
Hospital General de la Plaza de la Salud

Hospital General de la Plaza de la Salud

tracking