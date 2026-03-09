Creado: Actualizado:

¿Para qué sirven realmente los riñones?

Los riñones mantienen el equilibrio interno del cuerpo. Regulan el agua, las sales, la presión arterial, el pH sanguíneo y producen hormonas clave para la sangre, los huesos y el corazón.

¿Por qué el riñón es tan importante para el corazón?

Porque controla el volumen de líquidos y el sodio en la sangre, dos factores que determinan la presión arterial y el esfuerzo que debe realizar el corazón para bombear.

¿Cuánta sangre filtran los riñones al día?

En condiciones normales, los riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre diarios, ajustando con precisión qué se elimina y qué se conserva.

Salud El diálogo silencioso entre los órganos Hospital General de la Plaza de la Salud

¿Los riñones solo producen orina?

No. La orina es el resultado final de un proceso complejo. Antes de eso, los riñones toman decisiones finas que afectan a todo el organismo.

¿Cuáles órganos trabajan más estrechamente con el riñón?

El corazón, los pulmones, los huesos y la médula ósea. Con cada uno mantiene una comunicación funcional que permite el equilibrio general del cuerpo.