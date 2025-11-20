Creado: Actualizado:

P: ¿Cuáles suplementos nutricionales ayudan a controlar el síndrome de tensión premenstrual?

R: El síndrome de tensión premenstrual (STP) afecta al 48% de las mujeres, y se caracteriza por la presencia de uno o más síntomas físicos, emocionales o conductuales cuya severidad aumenta durante la fase lútea del ciclo menstrual (1-2 semanas antes de la menstruación) y desaparece al iniciar la menstruación o varios días después. Estos síntomas interfieren con el rendimiento laboral, social o escolar durante por lo menos dos ciclos menstruales consecutivos, e incluyen fatiga, hinchazón abdominal, ganancia de peso, dolor de cabeza, acné, sensibilidad de las mamas, antojos, irritabilidad, ansiedad, depresión, llanto, trastorno del estado de ánimo, etc. Su causa es desconocida, pero se ha postulado que se debe a fluctuaciones cíclicas en los niveles de progesterona y estradiol, hormonas que regulan el ciclo menstrual, y que, además, modulan la producción de serotonina (hormona de la felicidad) a nivel cerebral, alterando el comportamiento y el estado de ánimo. Los niveles de citoquinas inflamatorias son 2.5 veces mayores en las mujeres con STP comparadas con aquellas que no sufren este síndrome (Bertone-Johnson ER y col. Hum Reprod. 2014;29). El alto consumo de pan, las picaderas y una pobre adherencia a la dieta mediterránea (rica en granos integrales, nueces, aceite de oliva, frutas y verduras) se asocia con mayor riesgo de sufrir STP (Kwon YJ y col. Nutrients 2022;14). Existen evidencias sólidas que favorecen la suplementación diaria con vitamina B6 (50 mg o más), calcio (1 gramo o más) y zinc (30 mg o más) para controlar los síntomas emocionales del STP (Robinson J y col. Nutrition Reviews 2024;83). La vitamina B6 interviene en la producción de gamma-aminobutírco (GABA), un neurotransmisor que controla la ansiedad; el zinc actúa como antidepresivo aumentando los niveles de serotonina (activador cerebral); y según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos los suplementos de calcio alivian los antojos del STP (ACOG, 2023). ¡Mujer, supleméntate y alegra tus días malos!