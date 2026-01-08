Tiroides y el riesgo cardiovascular

Creado: Actualizado:

P: ¿Sabía usted que las enfermedades de la tiroides aumentan el riesgo cardiovascular?

R: La glándula tiroides se localiza en la parte anterior del cuello, y produce las hormonas triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) que son liberadas hacia la sangre para regular el funcionamiento de todo el cuerpo; favorecen el desarrollo del cerebro en los niños, controlan el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, la temperatura corporal y el funcionamiento del corazón, cerebro, músculo y otros órganos. Además, la tiroides produce calcitonina, hormona que regula el metabolismo del calcio y del fósforo evitando la osteoporosis. Si la tiroides es poco activa (hipotiroidismo) el paciente puede presentar intolerancia al frío, estreñimiento, fatiga, resequedad de la piel y del pelo, dolores musculares y articulares, depresión, alteración del ciclo menstrual, infertilidad, bajo ritmo cardíaco, metabolismo lento y ganancia de peso corporal.

Pero si la tiroides es hiperactiva (hipertiroidismo) el metabolismo aumenta y se pierde peso aunque se coma mucho; y además, la piel es caliente, el ritmo cardíaco se acelera, hay fatiga, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, diarrea y temblor en las manos. Las hormonas T3 y T4 facilitan la entrada y el metabolismo del colesterol en el hígado, y su excreción del cuerpo. Así, en el hipotiroidismo la baja producción de estas hormonas provoca aumento del colesterol en sangre, el cual se deposita en las paredes de las arterias y las endurece (arteriosclerosis) causando hipertensión, mayor riesgo de infarto cardíaco y derrames cerebrales (Zúñiga D y col. Cureus 2024). Se estima que un 13% de las personas con colesterol alto en sangre también tienen hipotiroidismo; y en estos casos el tratamiento con hormonas tiroideas (levotiroxina) normaliza los niveles de colesterol. También el hipertiroidismo aumenta la mortalidad global y cardiovascular debido a que causa enfermedad coronaria, falla cardíaca, fibrilación auricular, hipertensión arterial y derrame cerebral; y además, aumenta el riesgo de trombosis venosa, osteoporosis y demencia (Links TP y col. Endocrine Connections 2021). Todo paciente con enfermedad de la tiroides necesita una evaluación del riesgo cardiovascular.