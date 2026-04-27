Curiosidades de Aceite y sus tipos

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Hay 8 aceites de cocina considerados menos dañinos con el fin de promover la salud del corazón. Estudios citan que para potenciar las grasas saludables (monoinsaturadas y poliinsaturadas) en la dieta hay que sustituir las grasas animales con grasas vegetales, ya que disminuyen los niveles de colesterol LDL (malo) y las grasas en la sangre, los cuales son factores de riesgo.

Estos 8 aceites son: Aceite de aguacate 70 % grasas monoinsaturadas y solo 10 % grasas poliinsaturadas. Aceite de canola tiene 32 % grasas poliinsaturadas, tiene el nivel más bajo de grasa saturada y una buena fuente vegetal de grasas omega-3. El aceite de coco, sugerido como una mejor alternativa a la mantequilla por los veganos que no consumen grasa animal. Este aceite es alto en grasa saturada, por lo que se recomienda que se utilice con moderación.

Aceite de oliva extra virgen es del primer prensado de las aceitunas, con más sabor, aroma afrutado y es menos procesado, lo que significa que se considera “sin refinar”. Suele ser más caro que otros tipos de aceite de oliva y contiene la mayoría de los antioxidantes. Los aceites de oliva tienen el mayor porcentaje de grasas monoinsaturadas entre los aceites de cocina. Son ricos en antioxidantes.

Aceite de maní, el mayor contenido de grasa monoinsaturada (49 %). También tiene un porcentaje relativamente alto de grasas poliinsaturadas (33 %). El aceite de sésamo es una buena mezcla de grasa poliinsaturada (46 %) y grasa monoinsaturada (40 %).

Aceite de Girasol tiene una de las mayores concentraciones de grasas poliinsaturadas (69 %) y un poco de grasa monoinsaturada (20 %) y es baja en grasas saturadas (11 %), lo que lo convierte en una opción saludable.