Los aspecto positivo de la calvicie

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La calvicie afecta a 1 de cada 4 hombres entre los 25 y 30 años y a 8 de cada 10 entre los 60 y 70 años. La calvicie es hereditaria de ambos padres. Aunque usualmente es motivo de preocupación mayormente entre los hombres, también tiene aspectos positivos. Según publicaciones sobre estudios realizados sobre el cáncer de próstata, estos arrojaron que los hombres que comenzaron a perder el cabello cuando jóvenes, tienen un 45 % menos de probabilidades de desarrollar este cáncer.

Otro aspecto positivo es que los altos niveles de testosterona estimulan el proceso del metabolismo y ayuda a mantener peso saludable y desarrollar algunos músculos corporales. También los calvos son vistos como más masculinos.

Los calvos tienen más potencial de liderazgo, ser más asertivos y poderosos, lo que da ventaja en el mundo empresarial. Algunos ejemplos son Winston Churchill, Vladimir Lenin, Mahatma Gandhi y Vladimir Putin.

Por último, los calvos ahorran dinero al no tener que adquirir productos como champú, acondicionador, peine y cepillo, cremas y peluqueros, además del ahorro de tiempo. Todos los sombreros les quedan bien. Al no tener cabellos que se vuelvan canas, lucen jóvenes por mucho mas tiempo. A la calvicie, buena cara!

La expresión “un elefante blanco” refiriéndose a una posesión o cosa costosa de mantener sin beneficios, en otras palabras “una carga”, se origina cuando los reyes de Siam, hoy Tailandia, acostumbraban a regalar elefantes blancos a personas a quienes deseaban castigar. Los elefantes eran muy costosos de mantener, no podían ponerse a trabajar ni podían venderse, de manera que, aunque se interpretaba un gran honor el regalo, llevaba al receptor a la ruina financiera.