Danilo tiene razón

Creado: Actualizado:

Estoy de acuerdo con el expresidente Danilo Medina: el fraude en Senasa debe ser fuente de enseñanza para el pueblo dominicano, que según el presidente del PLD debe seguir a los líderes políticos por lo que hacen y no por lo que dicen en una determinada coyuntura. “La gente que constantemente se quiere validar hablando de honestidad, transparencia y pureza la población tiene que seguirla por lo que hace, no por el discurso que dice”. Una asignatura que sigue pendiente cuando analizamos lo que ha pasado en este país desde que le abrimos las puertas a la democracia, pues los políticos dicen una cosa, elección tras elección, y cuando llegan al Palacio Nacional hacen otra muy distinta; sin embargo, seguimos votando por ellos, por sus falsas promesas, por las propuestas que nunca se materializan, por las mentiras que simulamos creer.

Que la corrupción, durante ese período, se haya convertido, gobierno tras gobierno, en un denominador común, le da la razón al exmandatario y líder peledeísta, pues a todo el que se ha parado detrás de una tribuna prometiendo transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos se lo hemos creído, para luego darnos cuenta, ¡oh sorpresa!, que otra vez pusimos a los ratones a cuidar el queso. Por supuesto, ya era demasiado tarde, pero en el mientras tanto nos enseñaron a considerar “normal” que los políticos vayan al gobierno a enriquecerse, lo que casi celebramos siempre y cuando “dejen caer algo” de lo que se llevan en los bolsillos. Y el mejor ejemplo a mano, aunque hoy suene paradójico, de que debemos esperar que las palabras de los que se validan como honestos, puros y transparentes se junten con los hechos son los propios peledeístas, los privilegiados discípulos de Juan Bosch, que antes de llegar al poder presumían de ser mas serios que todo el mundo. Ya se sabe, y Danilo Medina mejor que nadie, de qué manera terminó ese cuento, que bien hubiera podido llevar por título Alí Babá y los 40 Ladrones 2.0