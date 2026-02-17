Creado: Actualizado:

Una decisión responsable.- La Comisión Ambiental de la UASD, una de las primeras entidades, con Luis Carvajal a la cabeza, en dar la voz de alerta sobre la nueva agresión a nuestras áreas protegidas, calificó la decisión de la Procuradora General de la República como positiva, responsable y esperanzadora, y no es para menos. Estoy hablando del anuncio de la doctora Yeni Berenice Reynoso de que instruyó una “investigación inmediata” sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y emisión de títulos de propiedad en diversas áreas protegidas que incluye el Parque Nacional Jaragua, afectado recientemente por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ha puesto en pie de lucha a nuestros ambientalistas, Valle Nuevo, Bucanyé, Las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino, entre otros.

Un comunicado de prensa de la Procuraduría explicó que la funcionaria designó una “fuerza de tarea” conformada por los encargados de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Su objetivo: “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que haya facilitado el apoderamiento del patrimonio público natural”. Desde luego, se trata de una investigación que por su naturaleza tomará su tiempo, que agregará una considerable carga de trabajo a un Ministerio Público ya bastante ocupado con varios casos de corrupción, pero absolutamente necesaria para ponerle freno a la codicia de los depredadores, siempre al acecho. Conociendo la eficacia, porque ahí están los resultados, del dúo dinámico que integraron Yeni Berenice y Camacho durante la gestión de doña Miriam German Brito, no albergo dudas de que cuando esa investigación concluya habrá gente en el banquillo de los acusados para servir de escarmiento, pero también de que nuestro patrimonio natural estará mucho mejor protegido.