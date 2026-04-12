La democracia dominicana no es un experimento

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La democracia dominicana no es un accidente histórico ni una conquista que pueda darse por sentada. Es el resultado de décadas de lucha política, de sacrificios colectivos y de un largo proceso de construcción institucional que el país ha logrado consolidar con enorme esfuerzo.

La democracia dominicana ha sido el resultado de un largo proceso histórico marcado por profundas crisis políticas, momentos de enorme tensión institucional y años de aprendizaje colectivo. No es un sistema que haya surgido por simple inercia ni mucho menos un modelo que pueda ser sometido a improvisaciones o experimentos sin considerar sus consecuencias.

Nuestro país conoce bien el costo de perder la estabilidad democrática. Después de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la República Dominicana vivió momentos de enorme tensión institucional que incluyeron el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch, la crisis política de 1965 y años de confrontaciones que pusieron a prueba la capacidad de la nación para construir un sistema democrático estable.

La estabilidad democrática que hoy disfrutamos no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de generaciones que apostaron por la institucionalidad, incluso en momentos en que la incertidumbre política parecía imponerse sobre la convivencia democrática.

Fue a partir de ese aprendizaje histórico que el país comenzó a consolidar un sistema político basado en la organización partidaria, la competencia electoral y la alternancia democrática. Con sus virtudes y defectos, ese modelo ha permitido garantizar estabilidad institucional, canalizar las aspiraciones de la sociedad y construir uno de los sistemas democráticos más estables de la región.

En ese contexto, el debate reciente sobre las llamadas candidaturas independientes ha generado una discusión legítima dentro de la vida democrática dominicana. Como ocurre en toda sociedad abierta, existen visiones distintas sobre la forma en que debe evolucionar nuestro sistema político.

Sin embargo, es importante abordar este debate con sentido de responsabilidad histórica. Las democracias no se fortalecen debilitando sus estructuras institucionales ni desmontando los mecanismos que han permitido organizar la representación política durante décadas.

Los partidos políticos, más allá de sus imperfecciones, cumplen una función esencial en toda democracia moderna. Son los espacios donde se articulan proyectos de nación, se construyen liderazgos, se organizan las propuestas de gobierno y se canaliza la participación ciudadana dentro de un marco institucional.

Debilitar ese sistema sin reglas claras puede conducir a escenarios de fragmentación política, personalismo y volatilidad institucional. La experiencia comparada en América Latina ofrece ejemplos elocuentes de cómo el colapso de los sistemas de partidos ha terminado generando profundas crisis de gobernabilidad.

El caso de Perú es uno de los ejemplos más citados por analistas políticos. El debilitamiento progresivo de los partidos tradicionales dio paso a una dinámica política altamente fragmentada, dominada por proyectos personalistas y marcada por una creciente inestabilidad institucional que aún hoy afecta la gobernabilidad del país.

Cuando la política se reduce a proyectos personales sin estructuras institucionales sólidas, la democracia corre el riesgo de transformarse en un terreno fértil para el populismo, la improvisación y la inestabilidad.

En momentos como este conviene recordar que la democracia no puede ser moldeada por la conveniencia coyuntural de determinados sectores políticos. Las reglas del juego democrático no deben cambiarse para favorecer intereses momentáneos ni para debilitar las estructuras que garantizan estabilidad institucional.

Por eso resulta fundamental que el liderazgo político del país actúe con sentido de responsabilidad frente a este debate. La posición asumida por el presidente Luis Abinader refleja precisamente esa conciencia histórica: cualquier transformación del sistema político debe preservar la estabilidad democrática que tanto ha costado construir.

Defender el sistema de partidos no significa cerrarle las puertas a la participación ciudadana; significa garantizar que la competencia política se desarrolle dentro de reglas claras que protejan la institucionalidad del país.

La democracia dominicana necesita reformas, sin duda. Necesita fortalecer la transparencia, mejorar la representación política y abrir espacios de participación para la ciudadanía. Pero esas transformaciones deben realizarse con responsabilidad institucional y con plena conciencia de las lecciones que nos ofrece nuestra propia historia. Las democracias sólidas no se construyen desmontando sus pilares fundamentales, sino corrigiendo sus debilidades y fortaleciendo sus instituciones.

La democracia dominicana ha recorrido un largo camino para consolidarse como uno de los sistemas políticos más estables del Caribe y América Latina. Preservarla, fortalecerla y mejorarla es una responsabilidad colectiva que debe estar por encima de cualquier coyuntura política.

Porque cuando se trata de la democracia, los países que olvidan lo que costó construirla terminan poniendo en riesgo lo que tanto sacrificio les tomó alcanzar.