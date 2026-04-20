Soberanía y seguridad alimentaria

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Ante la crisis económica que provoca el conflicto del Golfo Pérsico, se presenta una gran oportunidad para que la República Dominicana se aboque al despegue definitivo de la dependencia del petróleo para generar energía eléctrica,

impulsando con mayor ahínco, el desarrollo de energía renovable o limpia, en todas sus facetas: eólica, biomasa, hidráulica, solar, marina, etc. Paralelamente, convertir la nación dominicana en una potencia agrícola caribeña, primero logrando la soberanía alimentaria, consistente en el incremento de la producción y productividad de los rubros de la dieta criolla: arroz, plátano, yuca, batata, ñame, auyama, yautía, pollo, huevo, carne de cerdo, res, etc. Que cada vez sembremos productos que son insumos imprescindibles para la industria avícola y ganadera, como el maíz y el sorgo. Que intentemos de nuevo cultivar maní, en abundancia, como antes, para depender menos de los commodities. En fin, reducir las obligatorias importaciones para cumplir con la seguridad alimentaria.