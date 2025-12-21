Dirección de Dios
Tiempo de despertar
Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14
Necesitamos discernir lo que ocurre a nuestro alrededor para comprender la dirección que Dios nos está dando. Muchas de las situaciones que enfrentamos forman parte del proceso que él utiliza para activar las bendiciones que ya ha determinado para nosotros.
Con frecuencia caemos en la comodidad perdiendo el impulso de avanzar, innovar y atrevernos a ir por nuevos comienzos. Esa falta de movimiento nos lleva a una inercia espiritual que frena lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Sin embargo, desde el principio fuimos diseñados para ejercer dominio sobre todas las cosas y manifestar su reino.
Resulta contradictorio que, teniendo autoridad y poder delegado, en el nombre de Jesús, para deshacer todo obstáculo y someterlo bajo nuestros pies, en lugar de asumir nuestro llamado muchas veces optamos por justificar nuestra condición y responsabilizar a otros o a las circunstancias.
Por esta razón, cuando pasamos por momentos que nos sacuden y nos incomodan, tenemos que detenernos y evaluar si Dios permite esos procesos para sacarnos de la pasividad que nos inmoviliza. Él provoca los sacudimientos no para destruirnos, sino con el fin de activarnos y empujarnos para caminar con visión clara y avanzar con objetivos definidos que honren su propósito.
