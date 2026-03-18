Domingo Matías, del barrio al territorio nacional

Creado: Actualizado:

En la tarde de este 18 de marzo, Domingo Matías presenta su libro Construcción Social del Territorio, debates, rupturas y perspectivas de futuro, cuyo contenido y propuesta teórica enriquece el debate y la producción intelectual en nuestro país. Propone una línea de reflexión sobre de la construcción del espacio urbano, del territorio, de la relación municipio-ciudad y las relaciones de poder explícitas e implícitas en dicha construcción, entre otros temas que son de capital importancia para la práctica política en nuestro país. Pero no es sólo en su significado carácter académico/intelectual donde radica la pertinencia e importancia de esta obra, sino en la ejemplar trayectoria personal de este intelectual público.

Matías comenzó su interés por la construcción del espacio a partir de una activa participación comunitaria, esencialmente, poniendo en primer plano los intereses de la comunidad. Lo hizo en un barrio periférico de Santo Domingo, y su práctica lo condujo a la profundización del conocimiento del entorno que quería mejorar sustancialmente mediante la lectura y la preparación académica.

Matías afirma que la relación ciudad-municipio es el escenario principal en que se desarrollan las tensiones y contradicciones en la expansión construcción/apropiación del territorio, una tensión de la cual el Estado no debe resignar su rol regulatorio y de promotor de la construcción del espacio.

Como intelectual público no ha dudado de ser parte de una mayoría de gobierno, al tiempo de mantener sus posiciones decididamente progresistas. Plantea que la ciudad posindustrial y el territorio en sentido general se convierten en un archipiélago de intereses donde predomina el gran capital, en particular el inmobiliario, el cual, sin el debido control o intervención del municipio, crea espacios en una lógica perversa negadora del derecho a la ciudad y excluyendo al ciudadano del disfrute de los atributos naturales, históricos y culturales del territorio.

Afirma que el municipio, a través de su ayuntamiento, debe ser garante/protector de los derechos ciudadanos. Sostiene que si la gente vive en una situación de exclusión, primero pierde la identidad con la localidad donde vive y la identidad nacional después. Evitar esta lógica no es sólo cuestión de justicia particular sino política en sentido general. Por consiguiente, la gestión municipal y de la ciudad son grandes temas nacionales todavía insuficientemente marcados en la agenda política del Estado/nación y en la de los partidos

Se ha aprobado la Ley de Ordenamiento Territorial, base primaria para una más eficiente y eficaz gestión municipal, pero resulta indispensable la existencia de proyectos de ciudad que la articulen, orienten urbanísticamente y la pongan en valor para elevar la calidad de vida de su población. Potencian la inversión pública y privada como condición indispensable para el desarrollo nacional. El libro constituye un importante filón esencial para la producción académica e intelectual y un estímulo para que los temas abordados ocupen un mejor lugar en las agendas de los gobiernos, las colectividades políticas, sociales y económicas del país. La clave está en pensar el barrio en la ciudad; ésta en el territorio y éste como eje principal del desarrollo nacional.