Donald Trump y su interés por Cuba

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Recientemente, Donald Trump afirmó: “Cuba es una nación fallida, tomarla será un honor, no tienen dinero ni petróleo, pero sí buena tierra. Es una isla hermosa, conozco familias como los Fanjul que han amasado fortuna con el azúcar y amigos cubanos en Miami enriquecidos de la nada que desean visitarla tras cincuenta años de ausencia”. Al tildar a Cuba de nación fallida, Trump ignora los logros de su Revolución en o sufre de amnesia selectiva. Superar el analfabetismo y desarrollar niveles excepcionales en educación, salud, medicina y cultura, a pesar al férreo bloqueo demuestra que su aseveración es injustificada. Aunque Trump recrudeció las sanciones, sus autoridades han reaccionado adoptando múltiples estrategias para suplir la carencia de combustibles, diversificando el modelo económico y fortaleciendo las actividades científicas, productivas y culturales. Mientras Trump, en su rol de gendarme, hostiga a Venezuela, Cuba, Gaza e Irán, el pueblo que él considera acabado sobrevive a la embestida norteamericana y a la de quienes disienten del modelo socialista elegido bajo el legado de Fidel Castro. ¿Dónde reside la verdadera bondad? ¿En las autoridades cubanas que priorizan la equidad social o en aquellos que maquinan para apropiarse de los recursos ajenos bajo el pretexto de invertir?