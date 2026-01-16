Donald Trump es un peligro para el mundo

Creado: Actualizado:

Un presidente, de la mayor potencia del mundo, que se atreva a decir que lo único que rige su conducta y decisiones políticas es su criterio o convicción personal, representa un peligro no solo para su país sino también para el mundo, por los alcances de sus acciones y antecedentes delictivos que lo han hecho merecedor de varias condenas judiciales pendientes de ejecutarse.

Su arrogancia y violento carácter lo han llevado a pisotear normas internacionales de convivencia pacífica y soberanía que rayan en lo absurdo, y a lo interno de esa gran nación, a cometer abusos crueles e injustificables no solo contra los inmigrantes, sino también contra los propios norteamericanos que se atrevan a disentir de su política del garrote.

Bajo el alegato de que los federales están por encima de todas las autoridades del país, ha utilizado a los militares como rabiosos perros de presa que agreden y desconsideran, sin miramiento, a todo tipo de persona que parezca inmigrante, creando una situación de tensión e intolerancia que da pie a crímenes como el que se cometió contra una norteamericana en Minnesota.

Resulta penoso ver los derroteros por los que está conduciendo este emperador y su corte de vasallos, a una nación digna de mejor suerte.