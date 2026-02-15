Cómo una dieta balanceada y ejercicio ayudan a controlar la diabetes tipo 2

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La alimentación balanceada y la actividad física regular se consolidan como los principales aliados en el control de la diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo y que, de no tratarse a tiempo, puede provocar graves complicaciones.

La maestra Paulina Elizabeth Ochoa Moreno, profesora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), destaca que la ciencia ha demostrado que una adecuada modificación en el estilo de vida puede disminuir significativamente el uso de medicamentos y retrasar la aparición de complicaciones, siempre que el paciente mantenga estos cambios a largo plazo.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre durante periodos prolongados, debido a alteraciones en la secreción o acción de la insulina. Con el tiempo, puede afectar órganos como la retina, los riñones, los nervios y los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de ceguera, enfermedad renal, amputaciones y padecimientos cardiovasculares.

Recomendaciones nutricionales

Entre las principales recomendaciones, la especialista señala la importancia de incrementar el consumo de verduras, ya que aportan vitaminas, minerales y fibra, y ayudan a reducir la absorción de glucosa proveniente de otros alimentos. Sugiere incluirlas como acompañamiento en los platos fuertes, en licuados o como snacks, recordando que alimentos como la jícama y el pepino también forman parte de este grupo.

En cuanto a las frutas, aclara que no deben eliminarse de la dieta. Aunque contienen azúcares naturales, también aportan nutrientes esenciales y, al combinarse con proteínas o frutos secos, pueden evitar picos significativos de glucosa.

Las leguminosas, por su alto contenido de proteína vegetal y fibra, contribuyen a la saciedad, aunque es fundamental vigilar las porciones debido a su contenido de carbohidratos. Asimismo, los cereales pueden consumirse, preferiblemente integrales, como avena, arroz, quinoa y tortillas de maíz, evitando productos como dulces, galletas, pasteles y panes refinados.

Otro punto clave es reducir el consumo de azúcares añadidos presentes en jugos comerciales y refrescos, optando por agua natural o infusiones sin azúcar.

Proteína y alimentos naturales

La proteína también juega un papel fundamental en la preservación y aumento de la masa muscular, así como en la sensación de saciedad. Se recomienda incluirla en las tres comidas principales del día, a través de carnes rojas (con moderación), pescado como sardinas, atún y salmón, pollo, huevo y carne de cerdo.

La especialista enfatiza la necesidad de priorizar alimentos naturales y disminuir el consumo de productos procesados o ultraprocesados. Además, recomienda acudir a un nutriólogo para aprender a interpretar correctamente las etiquetas nutricionales y tomar decisiones más informadas.

Actividad física: complemento indispensable

Más allá de la alimentación, la actividad física es un pilar esencial en el manejo de la diabetes. Se aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio, ya sea caminar, trotar, nadar o practicar rutinas de resistencia con pesas o con el propio peso corporal.

El ejercicio favorece la captación de glucosa por el músculo esquelético, lo que contribuye a mejorar el control de la enfermedad y a generar cambios positivos en la composición corporal.

Finalmente, para quienes ya viven con diabetes, la recomendación es mantener seguimiento con profesionales de la salud como nutriólogos, endocrinólogos, podólogos, nefrólogos y neurólogos, con el fin de individualizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida.