No es solo energía: la apuesta de ETED por el bienestar y la prevención laboral

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En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril para promover la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales a nivel global, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) desarrolla su Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2026, reafirmando su compromiso con el bienestar integral de sus colaboradores y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Como parte de la cultura de gestión confiable del sistema eléctrico, esta jornada institucional recuerda la importancia de priorizar la salud física y emocional del talento humano, como base para garantizar la excelencia operativa en todas las áreas de la organización.

El acto inaugural estuvo encabezado por Yomayra Martinó Soto, asesora en Sostenibilidad y Gobernanza de la ETED, quien destacó que operar infraestructuras críticas como la de transmisión eléctrica y redes digitales amerita una gestión basada en los más altos estándares de seguridad y bienestar general. En ese sentido, señaló que desde la gestión humana y la gerencia de salud y seguridad se ha diseñado un espacio integral de actividades orientadas a la sensibilización y al fortalecimiento de capacidades del personal.

Durante su intervención, Martinó Soto enfatizó que la seguridad y la salud ocupacional constituyen pilares claves en la estrategia de sostenibilidad de la ETED. Indicó que, más allá del cumplimiento normativo, la institución asume estos temas como un compromiso permanente de mejora continua, enfocado en la protección de la vida y en elevar la calidad del servicio que se ofrece a la nación.

Como parte del programa académico, el Dr. José Miguel Montero, psiquiatra y asesor de Salud Mental del Poder Ejecutivo, ofreció la conferencia magistral “El estrés laboral y su impacto en la salud: claves gerenciales”, en la que abordó herramientas esenciales para el liderazgo efectivo y la gestión del bienestar emocional en los entornos laborales contemporáneos.

ETED fortalece la cultura de prevención y bienestar con la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La actividad contó además con la presencia del señor Franklin Marte, viceministro del Sistema de Inspección y de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, así como representantes de la alta gerencia y mandos medios de la ETED.

La agenda de la semana incluye jornadas odontológicas, donación de sangre, charlas sobre salud mental y actividades de integración como torneos deportivos de softbol y dominó, culminando con un zumbatón institucional. Estas iniciativas buscan promover la calidad de vida del personal, contribuir de manera proactiva a la reducción de riesgos laborales y fortalecer una cultura organizacional orientada a la prevención.

Con este tipo de acciones, la ETED continúa consolidando una gestión basada en la seguridad, el bienestar y la responsabilidad, elementos esenciales para garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

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