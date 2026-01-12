Creado: Actualizado:

El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional emprende hoy el juicio preliminar al desgarrador desplome del techo de la discoteca Jet Set con un saldo de 236 víctimas mortales y más de 180 heridos. Una audiencia a centrarse en los propietarios del infausto establecimiento que por la gravedad del hecho, sus consecuencias y la prioridad de evitar su repetición, obligan al proceso a colocar sucesivamente en primer plano las inveteradas prácticas violatorias de las normativas de ingeniería y construcción que se cometen en el país y no solo allí.

Procede establecer lo que se perfila como una responsabilidad compartida entre quienes habrían actuado con desprecio a reglas y diseños de probidad al aglutinar bloques y varillas sin velar a través del tiempo por la resistencia de lo construido, y quienes con investidura de Estado, o en obligación institucional y profesional de auxiliarlo, permitieran masivas violaciones a mandatos de ley de protección civil que habrían evitado lo que con propiedad puede ser descrito como catástrofe.

Se incurrió, con terribles resultados, en no impedir la presencia numerosa de público bajo la estructura a ojos vistas condenada a caer a corto plazo y con ello la diferencia entre la vida y la muerte de innumerables personas pasó ominosamente a depender de las voluntades que se situaron con obcecación en la falta de aplicaciones de medidas que evitaran graves perjuicios al prójimo, lo que ameritaría las penas previstas para el homicidio involuntario con circunstancias agravantes. Se reafirma que la sociedad ha estado expuesta al sistemático incumplimiento de obligaciones insoslayables de organismos públicos que deben sujetar a códigos, supervisión y sanciones el accionar de particulares para que la búsqueda de lucro, aún sea legítima, no pase por alto la integridad física de quienes asisten a locales que resultarían trampas mortales.

El propio Colegio Dominicano de Ingenieros, arquitectos y agrimensores, CODIA, ha admitido que el 80% del levantamiento de obras privadas se ha llevado a cabo violando normas y por tanto resultan ilegales y peligrosas.