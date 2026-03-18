Colocan bajo sospecha al gasoil se usa en RD

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Ante realidad de que la combustión sin restricciones de derivados del petróleo que generan gases contaminantes no está localmente penalizada como en otros países de uso obligatorio de filtros, se ha expresado un reclamo formal para que cese el daño que causan ciertas emisiones hacia el aire que se respira en República Dominicana y a los propios motores de los vehículos que masivamente mueven cargas usando gasoil por todo el territorio nacional y a los de las jeepetas de las mismas características técnicas; el segundo medio de transporte con mayor crecimiento en el país con más de 50 mil de ellas adicionales desplazándose desde el 2025. Bonitas por fuera y dañinas en su tracción interior.

Está dramáticamente cuestionada la falta de firmeza resolutiva de autoridades nacionales que permiten un contenido de azufre a todo lo que pasa por los sistemas de inyección automotriz de hasta 2,500 partes por millón, lo que sobrepasa de manera exagerada los estándares internacionales que, además de alargar la vida de las máquinas, protegen al ciento por ciento la salud de los seres humanos.

Se ha divulgado, con la esperanza de alertar al Gobierno para que reaccione positivamente, el hecho de que el gasoil aquí disponible no está sujeto a un apropiado límite máximo del venenoso azufre que debió fijarse en virtud de una norma aprobada hace pocos meses por la comisión de control de calidad de los productos de origen fósil. Sepa la ciudadanía dominicana que a causa de los extraños criterios que se aplican localmente contra la contaminación, la composición química del gasoil o diesel oil que se emplea a nivel nacional es 750 veces más agresiva a los pulmones que el que se expende en los Estados Unidos, lo que probablemente se deba no solo a la falta de exigencia institucional en defensa de la población, sino a que está pendiente, y absurdamente demorada, la modernización de la Refinería Dominicana de Petróleo para que opere a favor del bienestar y la salud de los habitantes de esta parte de la isla.