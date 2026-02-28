Mensaje presidencial de más extenso contenido

Creado: Actualizado:

Con una exposición ante las cámaras legislativas que incluyó ejecutorias, resultados y proyectos y que evidentemente incluyó más de un año de gestión (probablemente seis), el presidente Luis Abinader reafirmó su decisión de poner fin a la impunidad invocando como prueba de firmeza los envíos a la justicia de antiguos colaboradores suyos por el escándalo de Senasa. Un mensaje que pareció superar el contenido de las memorias depositadas en ese momento al Congreso y que debió limitar al 2025. Con lo cual, la inocultable caída de las inversiones públicas al 2.1% del PBI a mitad de mandato y por debajo del promedio regional, quedó desdibujada en su más extenso discurso pronunciado hasta ahora desde la primera magistratura.

Aunque el mandatario admitió como sombra de su gestión las fallas ocurridas en el sistema eléctrico –con dos black out en su average en menos de un año- destacó la confianza en el país que atrae formidables inversiones externas algunas espectaculares como las provenientes de la Nasa y Google que viene a República Dominicana con unas ambiciosas y millonarias instalaciones de alta tecnología y confirmó el gran potencial de las tierras raras halladas en el territorio nacional. Un auténtico tesoro nacional que conservará fuera de manos privadas.

Aunque citó como creciente y vigoroso el desempeño del sector agropecuario, pasó por alto las alzas de alimentos que llegan del campo y la inequidad que castiga a los productores condenados a la pobreza porque no se benefician de los incrementos de precios por el azote de intermediarios que se quedan con la mayor parte en la comercialización.

Presentó como mérito una leve disminución de la informalidad que fue exclusivo resultado de la creación de empleos superfluos del propio Estado que carga con la burocracia más extendida de la región. Resaltó además en su favor el crecimiento de la matriculación escolar y una multiplicación retrasada de los hospitales que en verdad fue iniciada seis años atrás. Felizmente, y a pesar de la ADP y de que falta mucho todavía por lograr, el sistema escolar saca mejores notas que antes hasta fuera del país y así certificadas por órganos especializados.