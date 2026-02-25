Metro a metro hasta ir a lo más lejos posible

Creado: Actualizado:

Lanzarse al recurso de líneas férreas 17 años atrás para surcar con transporte público la megaurbe de Santo Domingo, que no para de crecer, fue audaz y promisorio a la vez por suponerse en ese momento que resultaba una costosa aventura para el Estado aunque se admitieran que, a fin de cuentas, debía irse a lo grande para colectivizar el servicio a pasajeros. Una salida inteligente para avanzar hacia la solución de problemas que ahora están peor que antes: una ciudad atrapada en lentitudes por la densidad irracional de vehículos de todas clases y un consumo excesivo, ineficiente y contaminante de combustibles de origen fósil.

Un paso adelante que ahora desafía la capacidad gerencial de unas sucesivas autoridades que a veces no han atado los cabos como debe ser comenzando porque la proyección hacia el futuro de la capacidad de traslación de las unidades del metro capitalino no ha crecido al ritmo de su histórico éxito. La demanda de cupo en los trenes aumenta geométricamente desafiando al Estado a apretar el paso hacia expansiones incluyentes de considerable impacto social por auspiciar una reducción del gasto familiar usando medios seguros y modernos para viajar, lo que lleva celebrar regocijantemente que ya funcione la largamente esperada línea ferrocarrilera que llega a los antes remotos sectores de Los Alcarrizos y Manoguayabo.

El Gran Santo Domingo es asiento del 35.2% de la población dominicana según los resultados del décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, lo que significa que para un futuro que ya prácticamente llegó, las rutas del metro presentes y otras que no deberían tardar han de estar al alcance de una densidad geográfica que ya remontó a los 3,798,698 habitantes y el mayor número posible de ellos debería tener la posibilidad de ingresar al sistema de transporte que se caracteriza por su funcionalidad y que no falta en ninguna gran ciudad del mundo y para la capital de los dominicanos la marcha atrás no es opción en su ascenso de categoría. Esos 350 mil usuarios diarios del Metros están llamados a multiplicarse.