La educación requiere gran reorientación y elevar calidad

Lo recomendable y correcto en cualquier administración y gestión gerencial es procurar el máximo aprovechamiento de los recursos y medios disponibles.

Un sector, como el de la educación, no debe operar de manera dispersa y descentralizada. La clave del éxito reside en la existencia de un mando único, al igual que un ejército.

Tenemos demasiadas universidades. Además de la UASD, en el país operan más de 10 universidades grandes, medianas y pequeñas. La mayoría son negocios que acaparan millonarios recursos públicos.

Nuestras instituciones educativas del nivel básico, medio y superior, del sector público y privado, son tan numerosas que a cualquier ciudadano medio le resultaría imposible cuantificarlas, sin entrar en la valoración de sus niveles de calidad ni de su costo operativo.

En cuanto a las instituciones dedicadas a la formación técnica, laboral y tecnológica, la cantidad y variedad es significativa. Tenemos al Infotep con más de 60 centros operativos del sistema (COS), el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis (ITSC), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (EVFFAA-PN), el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola de San Cristóbal (IEESL), el Instituto Salesiano (Itesa). Además de otras que realizan funciones similares, como los centros de educación técnico profesional (ETP) que operan como una red dependiente del Ministerio de Educación.

La cantidad y variedad de las instituciones responsables de la formación técnica, laboral y tecnológica, por la lógica y la razón llaman a que se procure que sean coordinadas por un órgano o consejo rector que permita unificar y planificar a ese importante sector de la educación especializada, elevando la calidad y el nivel de los programas que ejecutan y la racionalización en el uso de los recursos que se destinan a cada una.

Ante esa realidad, que refleja una gran diversidad de nuestras instituciones educativas, se impone una gran reflexión para reorientar todo el sistema formativo replanteando el papel del Estado y la sociedad civil para lograr la racionalidad estructural y operativa de todo el sistema educativo, buscando elevado niveles y la excelencia.

La República Dominicana es un país pequeño, de una población que no llega a los once millones de habitantes. Además de la modernidad de la comunicación telefónica inalámbrica y el Internet, de un espectro radial y televisivo que abarca a todas las comunidades, pueblos y ciudades, por alejadas que se encuentren y además de un sistema vial (carreteras y caminos) bien extenso y abarcador. Somos un país comunicado.

Como diría Hércules Poirot: “El éxito está garantizado en el comando y el plan establecido, exigiendo un orden y un método inteligente¨.