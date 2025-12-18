Ministerios que deben continuar separados

Creado: Actualizado:

A pesar de sus proximidades operativas y secuenciales y tener como objetivos dirigir a la formación educacional de generaciones tras generaciones según transcurran como un tren interminable, nada ganaría la sociedad dominicana concentrando bajo una sola autoridad ministerial las funciones escolares y universitarias. Por el contrario: se perderían los beneficios de una descentralización que hasta ahora, como en muchas otras partes del mundo, delimita responsabilidades y permite concentrar cada cartera en sus niveles de especialización.

Bastaría para conciliarlos (sin mezclarlos), coordinarlos en la causa suprema del Estado que está obligado a auspiciar un proceso formativo integral y gradual con transmisión de conocimiento desde lo básico hasta grados profesionales.

Se recuerda la política pública del Plan Decenal que trazó una ruta educativa para mejorar la calidad, cobertura y equidad del sistema educativo a través de todos sus niveles. Coherencia para hacer de esta una sociedad más desarrollada. Sobre la fusión programada se ha advertido además al Gobierno que podría diluir responsabilidades y afectar la calidad de programas nacionales.

Si el objetivo principal de la fusión es acrecentar la eficiencia y lograr un costo-resultado de menor inversión presupuestal de ambas áreas de la Administración Pública, se trata de metas que podrían -de existir verdadera voluntad política- avanzar en cada una de ellas con la debida contundencia sin la mezcla pretendida. Por cualquier rincón del tren administrativo dominicano habría por dónde cortar para reducir la costosa burocracia que el clientelismo tiene espacios conquistados y esas dos carteras no han sido la excepción.

El crecimiento de la nómina estatal en cerca de un lustro hace emitir sueldos para más de 759 mil "servidores", un incremento de un 50%, calculándose que junto a otras formas adicionales de beneficiar ciudadanos con ayudas personales no racionalmente dirigidas a quienes más las necesitan, se ha puesto a vivir o a beneficiarse del erario sin ser imprescindibles a un millón de personas. Algo que conecta que la subordinación del fisco al endeudamiento externo con la reciente aprobación al vapor en el Congreso de un préstamo más por 15 mil millones de pesos "para diversos fines" sociales.