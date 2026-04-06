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Mientras continúa insensatamente el subsidio total a los carburantes, los puestos de peaje recibieron este fin de semana el cruce inmoderado y en cifras récord de vehículos en ambas direcciones al punto de que se aproximaron al millón los viajes mayormente para distracciones mientras el mundo se aprieta el cinturón por las repercusiones encarecedoras de todo lo que conecte con petróleo. El llamado oro negro, que además de hacer mover con sus derivados los vehículos, es imprescindible universalmente para múltiples confecciones de artículos de usos cotidianos, incluyendo los vitales, y de lo que no escapa la República Dominicana. Costos que en estos momentos se dirigen hacia alzas desproporcionadas que castigarán a miríadas de habitantes del planeta.

Sencillamente, los precios vuelan ya más que comol lo hace la nave Cosmos hacia la luna pero en dirección al infinito de lo calamitoso. Por no someterse a la realidad de un contexto mundial del que no escapa ningún ser vivo, faltaría poco para que a los dominicanos les venga encima la parte más desastrosa de la crisis que ya repercute con sus primeras consecuencias a riesgo de atraparlos “asando batata”. Un populismo sensiblero que supera las dadivosidades del Padre Billini caracteriza al Gobierno situándose en un rol deplorable porque con subsidios sigue transfiriendo las consecuencias de esta crisis mundial hacia el futuro del Estado y la nación en función de un elevado endeudamiento para crear un ficticio estado de bienestar practicando un paternalismo de subsidios indiscriminados a los carburantes en acción crasa y dadivosa. Lo que le correspondería sería actuar como un líder firme que conduzca a su pueblo hacia comportamientos responsables en esta sombría hora para la humanidad a causa de una guerra sin sentido que obliga a los Estados de todo el orbe a inducir en las sociedades moderaciones en la amplísima gama de usos conectados al crudo y sus derivaciones y en la forma de emplearlos. Esto le obliga a colocarse a la vanguardia como guía a seguir ante una urgencia: restringirse hasta donde obligan las circunstancias.