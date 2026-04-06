Sembremos más...mucho más sábila

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Teniendo la República Dominicana suficientes tierras baldías en zonas de secano, es recomendable que el Estado se dedique a incentivar la siembra de Aloe vera, una planta adaptable a las condiciones climáticas áridas y semi áridas con suelos bien drenados.

Originaria de Medio Oriente y el Norte de Africa, la sábila goza de una gran demanda mundial por parte de la industria cosmética, farmacéutica y alimenticia. Su rendimiento de 19,000 kg al año por tarea proyecta un ingreso de RD$37,500 anual por tarea. Actualmente, los principales países productores de Aloe son México, República Dominicana, India, China, Estados Unidos y España. En el municipio de Guayubín, provincia de Monte Cristi, según un reportaje del Listín Diario, se encuentra la mayor finca de sábila del planeta, con una extensión de 35,000 tareas.

Allí se cultiva, produce y exportan semanalmente 15 contenedores con 600,000 libras de cristal de sábila. Le empresa cuenta con 1,500 empleados.