Un nuevo año ¡2026! para seguir avanzando

A las 12 de esta noche, los dominicanos trazaremos una línea temporal imaginaria que cierra el año 2025 y nos inicia en una andadura hacia el 2026. ¡Es el Año Nuevo!

Lo mismo ocurrirá, pero en distintos horarios, en todas las naciones occidentales.

Un telón se cierra y otro se abre.

Para unos, el año que comienza será de esperanza, renovación, sueños, búsqueda, reinicio, optimismo...

Para otros, nada nuevo ocurrirá. Aquí, en esta fila, están quienes cerraron las puertas a la esperanza y se han instalado en el pesimismo, en el futuro sin cambios, en el movimiento circular de la vida y de la historia.

Los dominicanos tenemos razones para vestirnos de optimismo a partir de la medianoche.

En el 2026 debemos encadenarnos en los días vividos desde el nacimiento de la república y, en más cercanía, en los transcurridos desde el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Son dos ciclos vividos, avanzando, caminando hacia delante, siempre tras la búsqueda de un horizonte de justicia, de verdad, de institucionalidad y de democracia.

Ha sido un camino de grandes tropiezos, pero sin perder la perspectiva.

Hoy, tras muchos años y muchos vaivenes, podemos decir que vivimos una “democracia defectuosa”, pero siempre en pos de la mejoría.

Tenemos muchos defectos y muchos desafíos. Es verdad, los vemos ante nosotros, pero son menos que en 1961, por ejemplo. Si pensamos y trabajamos para superarlos, lo haremos. El optimismo no es resignación, es la convicción de que con nuestro trabajo y nuestras decisiones inteligentes, racionales y prácticas, dejaremos las imperfecciones en el pasado.

Ya no somos una aldea, ni la finca de un dictador, ni los analfabetas que no comprendían su entorno. La intensa labor de los últimos 64 años nos ha dotado de otra configuración económica, social y política. Pero no caigamos en la ingenuidad de que la República Dominicana de estos tiempos es la consecuencia de un milagro. No, es el resultado de un trabajo consistente, de una búsqueda de sueños, de sacrificios, de sangre y muerte, de tenacidad, de ideas claras sobre el porvenir.