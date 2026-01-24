Premio Nacional de Literatura: Pedro Vergés

Creado: Actualizado:

Seleccionado ayer para el premio Nacional de Literatura 2026, el escritor Pedro Vergés, destacado novelista, poeta y ensayista, asciende un escalón más en reconocimientos a sus textos y estructura narrativa cuya prosa se considera caracterizada por su “equilibrada sobriedad”.

El máximo galardón a las letras dominicanas auspiciado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio rinde homenaje esta vez a Vergés “Por su impecable manejo del idioma y su valiosa contribución a las letras contemporáneas con obras fundamentales como la novela galardonada antes con dos importantes premios en España y la profundidad de su trabajo de investigación literaria y de ensayista”.

Su presencia en la bibliografía dominicana viene de haber sido exaltada en el 2023 con motivo de la Feria del Libro por su novela “Ya yo estaré lejos” formidablemente apreciada por retratar una etapa de la dictadura de Rafael Trujillo en el lapso de sus primeros 25 años de opresión y los efectos de sus crímenes sobre la sociedad y la estabilidad económica del país orientando su contenido hacia las ansias de libertad y democracia de la sociedad.

Previamente su narrativa impactó en la cuna de la lengua española recibiendo en 1981 en Madrid por su obra “Solo cenizas hallarás (Bolero)” el relevante premio que emite la “Crítica a la Narrativa Castellana” y en el mismo año obtuvo la distinción del Premio Internacional Blasco Ibáñez por la misma producción con lo cual consolidó su éxito literario en la Madre Patria. En su propio país el autor ha recibido con anterioridad a este Premio Nacional de la Literatura 2016 el respaldo de seguidores de la literatura de calidad que han considerado la citada novela como fundamental por considerarla una expresión pura de la sociedad dominicana tras la caída del dictador con un manejo magistral del lenguaje coloquial coincidiendo con valoraciones internacionales. El jurado que anualmente escoge a los más meritorios autores está compuesto, muy representativamente, por rectores de las principales universidades, y representantes del Ministerio de Cultura, la Academia Dominicana de la Lengua y un asesor de la Fundación Corripio.