La vulnerabilidad del avance contra pobreza

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Como ningún otro país de la región, República Dominicana ha logrado sacar de la pobreza a una proporción de 30% de la población en el año 2000 a un 51.7% en el 2024 así certificado por el organismo multilateral que profesionalmente mide los cambios sociales latinoamericanos que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); una precisión de valor científico que contrasta (y esto es importante) con la narrativa catastrofista de liderazgos opositores al Gobierno empeñados en una agenda dirigida a prosperar en la aceptación popular con fines electorales.

Es su derecho como también procede mediáticamente, y con el énfasis que corresponde, poner siempre en contexto las luces y las sombras del devenir nacional para adecuada edificación de la sociedad y para conservar la imagen mayormente positiva del país de cara a quienes desde fuera y en los últimos años han hecho crecer la inversión extranjera en esta economía atraídos por un singular grado de confianza… por lo menos hasta que opten por creerle más a la disidencia de proyectos de la política nacional.

Importa mucho, y preocupa a la vez, que la certificación de prosperidad haya llegado cargada de advertencias sobre las probabilidades de que los dominicanos que han avanzado en ingresos y calidad de vida, hasta el punto de ser considerados flamantes integrantes de la clase media, experimenten un regreso a su antigua condición inferior porque carece de garantías de permanencia el triunfar con los pies de barro por condiciones estructurales y formativas que parecen fundadas en la inestabilidad de las arenas del mar.

Un éxito amenazado porque los nuevos clasemedistas pertenecen en precupante proporción a un 53% de la población que produce y da servicios desde la informalidad y la marginación tecnológica y está enfrentada a barreras casi infranqueables por condiciones institucionales de limitada capacidad para propiciarles mejores formas de ganar dinero. Les ha ido más o menos bien, pero su baja formación educativa e incapacidad para resultar más productivos devienen de un desarrollo humano que a nivel nacional no ha sido suficiente para ajustarse a un mundo en constantes cambios.