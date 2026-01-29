Enderezar errores gubernamentales

Publicado por Fabio Herrera Miniño Creado: Actualizado:

El año se inicia con la sombra de los errores gubernamentales cometidos en la acción burocrática de un ejercicio de casi cinco años, donde muchos desaciertos tomaron la forma de descuidos o metidas de pata, dejando muy mal parados a los administradores o responsables de la llamada “cosa pública”.

Tales errores se perdonaban por ser gente sin experiencia administrativa de manejar asuntos de estado, pero elevados a la práctica se veía que carecían de las herramientas mentales para desempeñar las responsabilidades que se le habían puestos sobre sus hombros.

Lo destacado de esos casi cinco años del gobierno del PRM, cobijado en la sombra de su partido originario el PRD, ha sido la mano suelta con que han jugado con los recursos oficiales que se han gastado como pompas de jabón para satisfacer supuestas necesidades sociales en generosas pensiones otorgadas con tan solo arraigo político partidario.

Entre las realizaciones mas destacadas, y que le dan brillo a la administración actual, está la terminación de la presa sin uso de Monte Grande, sin sus canales para mojar la extensa llanura del lago Enriquillo, el teleférico de Santiago y su monorriel, el rescate de Cabo Rojo con su conversión en un polo turístico, el fortalecimiento de la región Manzanillo con la modernización del puerto y la construcción de una potente unidad generadora de electricidad que le dará vida a toda una región que con las aguas del rio Yaque del Norte mejor controladas servirá para convertirse en el puerto del Cibao y entrada para toda la mercancía que venga desde Europa y puertos ubicados en la costa oriental de los Estados Unidos.

Se han anunciando grandes proyectos de construcción, pero los mismos solo se han quedado en los escritorios de los funcionarios debido a la carencia de recursos ya sea de préstamos o de ahorro interno. El dinero escasea por la generosidad de como se ha gastado para aplacar cualquier disgusto que surja de las huestes perredeistas ahora perremeistas conocidas desde 1963 como agresivos y fervientes políticos que encontraron en un líder nacido de su seno el defensor de la clase económica mas frágil que podían vivir en relativa tranquilidad cuando con variados programas sociales se le satisfacían sus necesidades mas notorias.

Ya ha transcurrido bastante tiempo para que los políticos funcionarios sin experiencia administrativa ya estuvieran duchos en la burocracia gubernamental cuya composición idónea ha quedado quebrada por las improvisaciones que exhiben los actuales actores de una maquinaria estatal sin espíritu de sacrificio para el trabajo. Solo están pensando cuales son las prebendas que podrían lograr en el desempeño de un cargo en la administración pública.

No hay dudas que el presidente Abinader confronta problemas diversos con sus subalternos mas conspicuos y aun cuando sobresalen los errores los cuales se ocultan y se dejan languidecer sin tramites. Así la opinión pública se olvida y hasta las agresivas redes sociales, que no dejan pasar cualquier desliz que cometan en el Palacio Nacional y la voraz oposición esta atenta para sacarle ventajas a esos errores ya que de otras maneras están sin un apoyo popular para hacerse creíbles y deseables en los futuros gobiernos. todavía no están demasiados experimentados para enfrentar a la oposición mafiosa y mañosa que quiere sobre ponerse a los errores que cometieron en otrora.