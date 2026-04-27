Entérate NY: Así es

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

“Los hombres públicos a veces quisiéramos que siempre se dijera solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así, estaría incumpliendo con su responsabilidad”.

“Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión” (Eligio Jáquez-cónsul en NY. Abril 2021).

Advertida la estratagema en PRM-NY: En la columna del pasado lunes 13, advertimos de la estratagema en el PRM-NY. “Hay 7 candidatos a la presidencia y 9 a la secretaría general. A la semana siguiente, subieron a 26 y 29 los aspirantes, porque hay dos candidatos que han inscrito al vapor militantes, primos, amigos y familiares en ambas posiciones, para que luego declinen a su favor y presentarse como 'Tarzán' ante la Comisión Nacional de Consensos (CNC), creada para trabajar con las seccionales del exterior. ¡Uff! Dicen que ya se cumplió la estratagema (engaño hecho con astucia para conseguir algo). El pasado fin de semana declinaron un paquetón de los llamados precandidatos a favor de Luis Ducasse (presidencia), expresidente de la seccional y actual gestor comercial y cultural del Centro de Exportaciones e Importaciones de la RD en NY (decreto 227-21); además, coordinador de Yayo Lovatón. Asimismo, otro paquetón a favor de la vicecónsul Isaura Nivar (secretaría general), esposa de Neftalí Fuerte, coordinador de “papá” y Carolina Mejía. Se creó una subcomisión encabezada por el propio Fuerte, como secretario del partido en el exterior. Juez y parte, diiicen. Ya se está vendiendo el 'binomio del consenso y la unidad', 'lo que quiere la base en los nuevayores'. ¿Imposición? ¡Huum! Está circulando el artículo periodístico: ¿Consenso o asalto a la seccional del PRM-NY? Compañeros cantan en los diferentes condados = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo&list=RDifS99okCSzo&start_radio=1

La nueva cédula: La entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), dirigida por el autor de esta columna, con su lema «luchando por el interés colectivo hispano en EE. UU.», inicia la campaña haciendo un llamado a los distintos sectores de la comunidad dominicana en el exterior, para que sus familiares, amigos y allegados se preparen y obtengan la nueva cédula de identidad y electoral, que entregará la JCE a partir del próximo 20 de mayo en el exterior. ¡Su cédula es usted, porque su identidad es única! El nuevo documento incorpora avances significativos y altos estándares de seguridad, evitando así la suplantación de identidad por terceros, para cometer actos delictivos. Para obtenerla, visita: https://citas.jce.gob.do/ En el mes de tu cumpleaños, puedes acudir sin cita al local de la JCE. Si es la primera vez que la solicitas, puedes visitar cualquier centro de cedulación, sin importar la fecha de nacimiento. Si ya posees la certificación de cédula, puedes programar su cita de manera sencilla.

JCE

¿Problemas en FP-NY?: Todo indica que sí, debido a la designación de Odell A. Suero como secretario general en NY, por lo conflictivo que es al interior de la entidad. Ha creado y mantiene conflicto con la mayoría de los altos dirigentes y muchos de la base; hay un descontento generalizado, diiicen. Incluso, el valorado y reconocido dirigente en Long Island, Víctor Acosta, presidente del partido allí, publicó la semana pasada en su Facebook: “Bueno, señores, se escucha un run run de renuncias masivas de la FP-NY, entre otras cosas.” Luego borró su publicación. Muchos “leoncitos” (del Comité Central -CC-, dirigentes y de base) en la Gran Manzana, diiicen que, con Suero, la unidad no estará garantizada, ni la coordinación partidaria, ni la consolidación ni la efectividad en el trabajo político; él impondrá el “yoísmo”, diiicen. Se autoproclamó vocero de la FP en NY y todo el exterior. ¡Uff! Actualmente es miembro del CC. Parece que se le hará cuesta arriba coordinar con los “leoncitos” en El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Long Island, cada uno con dinámicas y corrientes propias. ¡Ah! Dicen que tuvo un respaldo por delante y por detrás ante el Comité Político en RD. ¡Huumm!

Fuerza del Pueblo

¿Aumento excesivo del gasto público en RD?: Hablaban, discutían, se interrumpían e incluso medio se ofendían algunos cuando no les daban chance al bla, bla, bla para exponer sus “brillantes” opiniones sobre el gasto público en RD, luego de leer, el pasado fin de semana, en un prestigioso medio dominicano: “Gobierno Central eleva gasto en salarios y beneficios a más de RD$361 mil millones en 2025”. ¡Ay, ay, ay! Economistas como Andy Dauhajre (alto nivel), Juan Ariel Jiménez (experto en políticas públicas) y Magín Díaz (experto fiscal) se podían unir al grupo de “sabiólogos” y “opinólogos” que “porfiaban” en Broadway con la calle 179, en el Alto Manhattan. Veamos: 1- El gasto total ascendió en RD$361,092 millones en 2025, frente a RD$338,157 millones en 2024, un aumento de RD$22,935 millones, de acuerdo con el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, publicado por Industria y Comercio. 2- El mayor peso del gasto se concentra en los sueldos fijos, por RD$240,854 millones, por encima de los RD$226,931 millones de 2024. 3- A esto se suman los sueldos temporeros, que subieron a RD$21,184 millones, desde RD$17,335 millones en 2024. 4- Las dietas y gastos disminuyeron, de RD$2,008 millones en 2024, a RD$744 millones en 2025.

Dinero

Truena por alimentos a empleados en RD: La senadora del PRM por Puerto Plata, Ginette Bournigal, criticó el pasado fin de semana al gobierno por gastar más de RD$1,152 millones en desayunos, almuerzos y cenas para empleados públicos, entre enero de 2024 y abril de 2026. Calificó como “necesario y urgente” racionalizar este tipo de erogaciones, que incluyen contrataciones recurrentes. ¡Uff! Diiicen que Leonel y Danilo tienen razón al manifestar: “Los sacrificios económicos los debe asumir el Gobierno”. “La economía dominicana no puede resistir el nivel del gasto público actual”.

A la clase política RD-NY, ciega, sorda y muda: Múltiples cartas nos han enviado dominicanos residentes en los cinco condados. No agregamos las de Yonkers, Nueva Jersey, Pensilvania ni Connecticut, entre otros lugares. Ni quito ni pongo: recientes reportajes publicados por el colega periodista Johnny Trinidad en el periódico AlMomento, sobre la comunidad dominicana en NYC, no tienen desperdicio. Tanto políticos, comunitarios, profesionales, empresarios, periodistas, comerciantes y ciudadanos comunes deberían tomar carta, sin pérdida de tiempo, a favor de sus connacionales en la urbe, y no seguir haciéndose los ciegos, sordos y mudos, como Balaguer. Sí, ciegos, sordos y mudos, como Balaguer. Veamos: 1. Diputados de ultramar: siete curules sin pueblo. 2. Desunión: la principal retranca de los dominicanos en NY. 3. Crecimiento y transformación de la comunidad dominicana en NY. 4. Desfile dominicano en El Bronx: ¿negocio y figureo? 5. Los altos precios de la canasta básica ahogan a familias en NY y RD. 6. Lo que debería hacer el INDEX y no hace, o hace a medias. 7. Alianza Dominicana: una entelequia. 8. Gobierno RD, PRM-NY y los reconocimientos: ¿mérito o militancia? 9. Desde 2020, los dominicanos en la ciudad de NY son cada vez menos. 10. Fichar deportados: ¿seguridad o doble castigo? 11. Dominicanos deportados «por cualquier caballá» y sin pensión. 12. Disminuye la población dominicana en Nueva York. 13. Dominicanos que han puesto el nombre de RD en alto en NY. 14. El “consenso” del PRM en NY: cuando la base vota, pero no elige. 15. Nómina del Consulado RD en NY: salarios, reforma y transparencia.

Boleta

Los 7 diputados del PRM en el exterior: Diiicen en sus misivas que los 7 diputados del PRM en el exterior = Allantes, Bultos y Movimientos (ABM), no han sido capaces de presentar un solo proyecto de ley que beneficie a sus connacionales en ultramar (resoluciones y resoluciones solo para cumplir requisitos, las cuales se quedan engavetadas). Muchos reconocimientos y apariciones en fotos en los medios durante actividades. Gran trabajo legislativo. ¡Uff! Dicen que el número 7, en numerología, se considera un número de protección, fortuna y el cierre de ciclos para la renovación. ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en Broadway vociferó: “La comunidad dominicana en el exterior no ha tenido suerte con sus políticos. Huérfana siempre”. Otro contestó: “Los diputados en el exterior son como la auyama”. Entre sus beneficios: 1) RD$320 mil de sueldo; 2) Cofrecito para “asistencia social” de RD$87 mil mensuales; 3) RD$35 mil para gastos de representación; 4) Dieta: RD$45 mil; 5) RD$20 mil de combustible; 6) Dos exoneraciones por cada período (Porsches, Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin, entre otras marcas); hospedaje en hoteles; 7) Seguros de salud internacional; 8) Empleados asignados: Asistente $35,200; chofer $49,500; mensajero $27,500; secretaria $33,000; 9) Bonos especiales para Navidad, Reyes y Día de las Madres; 10) «Per saecula saeculorum» = “Por los siglos de los siglos”.

Embajada EUA en RD: Cinco años se exige para transmitir ciudadanía a hijos nacidos en el extranjero, y unos de sus padres deberá ser ciudadano-USA. Para solicitar un pasaporte estadounidense o un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA), los padres deben presentar todos los documentos originales requeridos durante la cita consular, los cuales serán devueltos tras la entrevista. La ausencia de documentación puede generar retrasos o la necesidad de reprogramar el proceso, advirtió la misión diplomática. Los oficiales consulares también pueden requerir pruebas adicionales, incluida la posibilidad de un examen de ADN para confirmar el vínculo biológico.

Un valor dominicano en NY: La dominicana Mary King llegó a NYC con apenas tres años, terminó la escuela secundaria y luego se licenció en economía en la Universidad Binghamton de NY. Regresó a NYC para trabajar con organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo era el servicio social. Entendió que su vocación era ayudar, especialmente a los más vulnerables. Ingresó al NYPD y se graduó en 2005. Empezó a entender que ser policía, mujer y latina le daba la identidad y ventaja para abordar, con mayor cercanía, reportes muy dolorosos, como los de violencia doméstica, en su propio idioma y cultura. “Fue muy emocionante poder ayudar a cientos de personas que llegaban a la comisaría, arrastrando grandes tragedias personales, agresiones y abusos. Para mí, esa fue una satisfacción inmensa: ser un puente de justicia para miles de víctimas, poniendo en alto la bandera tricolor, dice. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Mary, usted es un valor dominicano en NY».

Mary King

Servicio comunitario: Para buscar ayuda legal a tiempo, visite = https://www.lsc.gov/

Cultura General: La competencia dentro de una amistad, a veces, se esconde en pequeños comentarios o en reacciones frías. ¿Cómo reconocer? Señales más comunes de que un amigo podría estar compitiendo con usted de forma pasiva, sin que lo conozca, según la psicóloga Sing: 1- Su amigo constantemente minimiza sus logros o cambia el tema cuando compartes algo positivo; por ejemplo: “eso es facilísimo, yo lo hubiese hecho más rápido”. 2- Le responde de manera ambigua, con poca o ninguna alegría ante sus éxitos. 3- Realiza comparaciones de manera frecuente al momento de compartir alguna experiencia. 4- Le imita constantemente al mismo tiempo que le hace críticas, incluso cuando lo que compartes es algo positivo. El refrán pueblerino, dice: “Por delante pelan el diente y por detrás meten el cuchillo”.

Salud: Los síntomas de pulmones enfermos incluyen tos persistente (seca o con flema/sangre), dificultad para respirar (disnea), sibilancias o silbidos al respirar, fatiga crónica, dolor en el pecho, pérdida de peso inexplicada e infecciones respiratorias frecuentes. Es vital buscar atención médica.

Cita: “No hay enemigo peor que el que trae rostro de amigo” = Juan Ruiz de Alarcón, escritor mexicano, dramaturgo y abogado.

Dólar y Euro hasta este domingo 26: Compra del dólar = $58.51 y venta = $60.80; Compra euro = $68.28 y venta = $72.61

Combustibles no subirán de precios: Del 25 al 01 de mayo: Gasolina Premium = $314.10 Regular = $294.50. Gasoil Optimo = $266.10 Regular = $246.80

Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

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