Entérate NY: ¿Jóvenes en EE. UU. prepararse para la guerra?

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Según la ley vigente, los jóvenes de sexo masculino, ciudadanos de EE. UU., de entre 18 y 25 años, deben registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), un plan de contingencia para suministrar tropas solo si un conflicto grave supera la capacidad del ejército estadounidense.

Actualmente, EE. UU. mantiene un conflicto bélico con Irán. No registrarse es un delito federal, punible con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares.

Además, puede afectar el acceso a ayuda federal para estudiantes, empleos gubernamentales y otros beneficios. En territorio estadounidense residen decenas de miles de dominicanos en las edades indicadas. Ver más detalles = https://actualidadneoyorkina.com/?p=9498

►Dicen falta apoyo y garantía a los dominicanos en el exterior: Lectores nos escriben. Ni quito ni pongo: Lo dicho por el peledeísta Francisco Javier García es la única esperanza que tenemos quienes vivimos fuera de RD para invertir en nuestra tierra. Diiicen que las autoridades no nos apoyan ni dan garantías a la inversión. ¡Ay, ay, ay! Ejemplos:

►El empresario y promotor del Corredor Cibao Atlántico da su opinión sobre la inversión = https://hoy.com.do/vivir/empresario-promotor-corredor-cibao-atlantico-da-opinion-sobre-inversion-exterior_1078846.html (8 de marzo de 2026)

► Más de 40 personas denuncian una millonaria estafa inmobiliaria = https://atento.com.do/2026/03/11/mas-de-40-personas-denuncian-millonaria-estafa-inmobiliaria/ (11 de marzo de 2026)

► Ciudadanos estadounidenses denuncian una presunta estafa inmobiliaria en Las Terrenas = https://elnuevodiario.com.do/ciudadanos-estadounidenses-denuncian-presunta-estafa-inmobiliaria-en-las-terrenas/ (9 de junio de 2025).

► Afectados por estafa inmobiliaria en NYC exigen la regularización de empresas = https://eldia.com.do/afectados-por-estafa-inmobiliaria-en-nyc-demandan-regularizacion-de-empresas/ (15 de mayo de 2025).

El derecho a réplica es permitido, señores dirigentes del PRM-NY, vociferó un ciudadano en la calle Dyckman en el Alto Manhattan.

Dominicanos en el exterior

En NY apoyan propuesta Javier García: Dominicanos en NYC apoyan y otros las consideran oportuna y bien intencionada la propuesta que hiciera la semana pasada ante el país caribeño el aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García. Citamos: Siendo presidente de RD voy a “crear un fondo de garantía para la inversión que hagan los dominicanos del exterior en el país”. “Ese fondo se crearía destinando en el Presupuesto Nacional una primera partida del 3 % de los 12.000 millones de dólares de remesas que llegan al año a RD. “Entonces, cuando un dominicano quiera poner un negocio en RD, hacer un proyecto inmobiliario o comprar una casa, y se le dificulte la garantía para acceder a esos financiamientos, el gobierno dominicano, a través de ese fondo de 20.000 millones de pesos, podrá resolver lo relacionado con esa garantía”. Reconoce que se le ha ofrecido mucho a la diáspora, sus candidatos y los de otros partidos, pero no se le ha cumplido. Mayores detalles. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=Tr1xC1quxQw Diiicen en NYC que para conocer con exactitud los pasos y trámites para adquirir cualquier propiedad en RD solo hay que consultar al abogado civilista Tamayo Tejada, ex consultor jurídico del consulado RD en NY (10 años), ahora con bufete en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614. E-email: tejadatamayo@gmail.com Ver = https://hoy.com.do/el-mundo/dominicanos-nyc-acudio-a-abogado-rd-para-casos-legales_1028920.html

Javier García

Cuchicheo en El Bronx y Alto Manhattan: El cuchicheo entre dominicanos en El Bronx y el Alto Manhattan es por doquier, luego que se conociera el aumento de RD$5.00 en los combustibles en RD. Diiicen que habrá aumento de todo en el país, en los precios de los productos en supermercados, bodegas, almuerzos en restaurantes, cafeterías y tarantines, entre otros. Predominará el efecto dominó = se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que a su vez causa otro similar, y así sucesivamente en una secuencia lineal. Los opinólogos sostienen que los dominicanos en el exterior tendrán que enviar una mayor cantidad de dólares a sus familiares para suplir el alza que se producirá en RD. ¡Uff! Asimismo, los todólogos reconocen que el aumento ha sido obligatorio como consecuencia del conflicto en el Medio Oriente, con el cierre del canal de Ormuz, que tiene una longitud de 167 km, con 97 y 39 km de ancho en algunas áreas, y una profundidad entre 80 y 200 metros en ciertos lugares. Es el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico y uno de los puntos de mayor importancia estratégica del mundo. Casi el 20 % del petróleo global, y aproximadamente el 35 % comercializado por mar, pasa por el canal, un punto estratégico fundamental para el comercio internacional. Ver el canal = https://www.youtube.com/watch?v=OsYTaxGlzcU&t=70s Así que, a enfrentar el alza, porque no es culpa del Gobierno, inclusive decidió mantener congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$137.20 por galón, decisión que busca proteger el presupuesto familiar ¡Wepa!

Combustibles

En RD, nada puede estar bien: Sabiólogos y todólogos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron el planteamiento del ahora dirigente del PLD y exsenador del PRSC, Adriano Sánchez Roa, de que se modifique de nuevo el artículo 124 de la Constitución, para que Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader y Leonel Fernández, puedan optar nuevamente a la candidatura a la presidencia de la República. ¡Uff! “En RD, nada puede estar bien”, diiicen. La Constitución se modificó hace 17 meses (516 días): la Asamblea Nacional de RD aprobó en octubre de 2024 una nueva reforma constitucional (la número 40), impulsada por el presidente Luis Abinader, estableciendo un "candado" inmodificable en la Constitución (artículo 268) para impedir la reelección ilimitada o cambios futuros en esta norma. Además, se unificarán las elecciones (municipales, congresuales y presidenciales) a partir de 2028, y se reducirá de 190 a 170 diputados. Ver = "La Asamblea Nacional Revisora proclama nueva Constitución 2024" = https://www.senadord.gob.do/la-asamblea-nacional-revisora-proclama-nueva-constitucion-2024/. La democracia e institucionalidad no se deben debilitar; Sánchez Roa, hay que fortalecerlas, y usted, al parecer, no busca eso, diiicen. ¡Ay, ay, ay!

Constitución

Banreservas con Feria Inmobiliaria en NY y MA: La Feria Inmobiliaria Banreservas NY-2026 se realiza con la finalidad de ofrecer a la diáspora dominicana e inversionistas de otras nacionalidades la oportunidad de financiar la compra de viviendas en la RD, a través de una sólida propuesta de valor, con una amplia oferta de unidades funcionales a nivel nacional, de la mano de importantes desarrolladores inmobiliarios y asesoría personalizada, según el interés y necesidad. Se llevará a cabo del 18 al 20 de este mes, en el piso 12 del Radio Hotel, ubicado en 500 W de la calle 181, esquina avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan; y en Lawrence, Massachusetts, el próximo 21 y 22, en Parthum School Complex, ubicado en el 255 E de la calle Haverhill. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=9501 Asimismo, Banreservas mantiene activa su oficina en NY, ubicada en el local del Radio Hotel, para tramitar préstamos hipotecarios. Ver: www.elcaribe.com.do Las Ferias Inmobiliarias Banreservas han sido tan puntuales y transparentes que la primera, celebrada en 2024 en ambos lugares, generó solicitudes para la adquisición de aproximadamente 1,800 propiedades en RD. El valor de estas solicitudes superó los RD$8,500 millones. En 2025, Banreservas aprobó financiamientos superiores a RD$7,000 millones, financiando 1,362 propiedades (viviendas, solares y locales) en RD. Ver: https://banreservas.com/feriainmobiliarianewyork

Banreservas

Otro dominicano aspira al Congreso de EE. UU.: Además del dominicano Adriano Espaillat (D-13), primer y único quisqueyano en EE. UU. en llegar al Congreso (2017), hay otro dominicano que aspira. Antonio Reynoso, nacido en Brooklyn e hijo de padres dominicanos, exconcejal por Brooklyn y luego presidente del mismo condado, quiere ser el representante del D-7, en sustitución de Nydia Velázquez, quien se retira después de 34 años. Dicho distrito abarca sectores en Brooklyn: Williamsburg y el Lower East Side en Manhattan, incluyendo vecindarios de la ribera del East River. En Manhattan: Lower East Side, East Village y partes de Chinatown; en Queens: partes de Maspeth, Ridgewood y Queensbridge. Otros aspirantes, además de Reynoso, son: Alexander Campagna, Steven Carbajal, Evan Hutchison, Vichal Kumar, Sydney Martínez, Dane-Brandon Noble, Edwin Osorio, Miles Shore, Claire Valdez y Julie Won.

Embajada EUA en RD: Advirtió recientemente que “viajar sin seguro médico a la RD podría costarle miles de dólares a los estadounidenses que planean viajar al país caribeño” y recomienda la compra de un seguro médico internacional como medida preventiva ante posibles emergencias de salud. Señaló que en muchos hospitales y médicos se exige el pago en efectivo antes de brindar atención, lo que puede generar complicaciones financieras para quienes no cuentan con seguro. La Embajada aconseja verificar si la compañía aseguradora internacional ofrece una póliza médica fuera del territorio estadounidense. Dicen que la medicina preventiva es mejor que la curativa.

Un valor dominicano en NY: El reverendo dominicano Bolívar Flores, quien coordina más de 450 iglesias en NYC, ha venido poniendo en alto la bandera tricolor. Ha sido nombrado director de Operaciones del Sunrise Group, la organización de servicios de salud y diagnóstico clínico. Su nombramiento representa un hito histórico para la comunidad dominicana, demostrando que el talento nacional puede acceder a posiciones de liderazgo global y marcar la diferencia en industrias de alto impacto internacional. Simboliza que el talento dominicano no solo llega a Wall Street, también lidera con excelencia, pasión y visión internacional. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Bolívar, usted es un valor dominicano en NY».

Un valor dominicano

Servicio comunitario: Las personas mayores de 60 años con ingresos limitados pueden calificar para programas federales de asistencia alimentaria. El Departamento de Agricultura USA ofrece beneficios como cupones para adquirir frutas, vegetales y otros productos frescos en mercados locales. Mas información = www.fns.usda.gov Buscar en los diferentes estados USA = https://www.fns.usda.gov/ Para todo el estado de NY = https://www.fns.usda.gov/fns-contacts?sort_bef_combine=title_fulltext_ASC&f%5B0%5D=fns_contact_state%3A261

Cultura General: El doctor José Rafael Molina Ureña se convirtió en el presidente de la RD que menos tiempo duró en el cargo, del 25 al 27 de abril de 1965. El Congreso Nacional lo eligió presidente provisional en medio de un ambiente de efervescencia popular y militar, en plena Revolución de Abril. El 27 de abril, durante una reunión en la embajada USA-RD, el embajador presionó a los líderes constitucionalistas para que depusieran las armas. La tensión fue tal que el coronel Francisco Alberto Caamaño se levantó con firmeza y declaró: “Yo no me rindo, yo sé lo que tengo que hacer”. “Lo que estén dispuestos a morir con dignidad, que me sigan”. Acto seguido, se dirigió al Puente Duarte, donde encabezó la célebre Batalla del Puente, contra las fuerzas militares apoyadas por Washington.

►Salud: De acuerdo con la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, en 2025 el país registró un incremento del 10% en los casos de cáncer. Además, actualmente se estiman alrededor de 12 mil nuevos diagnósticos cada año, según datos del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART). En oncología, esto se traduce en seis pilares fundamentales: Nutrición. Actividad física. Manejo del estrés. Sueño reparador. Conexión social. Y evitar sustancias nocivas

►Cita: “Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto”. Para Aristóteles, la verdadera educación nutre las virtudes intelectuales y morales, moldeando no solo el intelecto, sino también el carácter.

►Dólar y Euro hasta este domingo 15: Compra del dólar 59.55 y venta 61.83; Compra euro 68.50 y venta 73.17

►Combustibles: Del 14 al 20 de marzo: Gasolina Premium antes $290.10 ahora $295.10. Regular antes $272.50 ahora $277.50. Gasoil Optimo antes $242.10 ahora $247.10. Regular antes $224.80 ahora $229.80. Se quedan con los mismos precios, el Gas Licuado a $137.20 y Gas Natural $43.97.

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