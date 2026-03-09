Entérate NY: Vuelve y vuelve

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

El autor de esta columna tomó vacaciones prolongadas por recomendación de su cardiólogo en el Westchester Medical Center, el Dr. Radhamés Arturo Rojas.

Luego de examinarme (la primera semana de diciembre de 2025), determinó taquicardia (frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardíacas).

Estaba estresado, y el estrés es la reacción física o emocional del cuerpo ante desafíos, demandas o cambios, liberando hormonas como adrenalina y cortisol.

De nuevo, “vuelvo y vuelvo” con un periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad. Deseando el doble de lo que me desean. ¡Salud y bendiciones!

►Cambió la Hora en EUA: Cambió la hora en EUA a partir de este domingo 8 de marzo. Hay que adelantar una hora en territorio estadounidense.

La medida busca optimizar la luz solar y reducir el consumo eléctrico. Ya es la misma que hay en RD.

Este horario de verano durará hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se atrasará una hora nuevamente.

►Ydanis Rodríguez: Cumplió sus 4 años como comisionado del Departamento de Transporte de NYC -DOT- (US$190 mil al año × 4 = 7 millones 600 mil). Diiicen que ayudó a algunos que lucharon, a otros un poquito que lucharon, y a otros nada que lucharon.

A los taxistas no hay quien les hable de él. ¡Uff! Al terminar sus funciones, tenía en proyecto aspirar al Congreso de EE.UU. por el Distrito 15 en El Bronx (actual incumbente Ritchie Torres).

Cambió de idea, nos informó la fuente. Luego, tuvo la intención de aspirar al Senado estatal por el Distrito 31, que cubre los vecindarios de Washington Heights, Inwood y Marble Hill, también partes de Hamilton Heights, Harlem, Morningside Heights, Hell's Kitchen y Chelsea.

El 55 % de sus habitantes son hispanos, 30 % blancos, 8 % afroamericanos, 5 % asiáticos y 2 % otros. También lo descartó y piensa jubilarse con el último sueldo para salir full $$ en la pensión, porque, siendo senador (si ganaba), su sueld)o sería de US$142 mil y tendría que pensionarse con ese último sueldo con una pensión menor.

►Una empresa asesora de transporte para RD: La misma fuente nos informa que Ydanis Rodríguez se mantiene con un Down, generalmente encerrado en su apartamento en el Alto Manhattan. No se deja ver. Dicen que el nuevo alcalde no lo ha tomado en cuenta para nada. Para salir de NY, se propone crear una “empresa de asesoramiento de transporte” para asesorar las instituciones en RD que tienen que ver con lo mismo (INTRANT, DIGESETT, FITRAM, TRAE y la OMSA). Por eso traía a NYC a muchos de sus directores, para pavonearlo ante la comunidad y las autoridades neoyorquinas. Diiicen que su padrino en RD es el flamante y poderoso senador por Espaillat, Carlos Gómez, quien olvidó totalmente su comunidad en la Gran Manzana. ¡Ah! A propósito de Carlos, nos informan que buscará su reelección, y Andrés Bautista hijo será el presidente en Moca del PRM. Se estaban disputando presidencia provincial de la entidad, pero, diiicen, el presidente Abinader resolvió rápido el problema. A cada quien lo suyo y todo en paz ahora. ¡Wepa!

► Asombro entre dominicanos en NYC: El asalto a un ciudadano estadounidense en La Vega mientras participaba en un entierro ha causado asombro entre dominicanos en NYC. ¡Huumm! Ver = https://elnuevodiario.com.do/asaltan-a-un-hombre-durante-el-entierro-de-una-mujer-en-la-vega/

►Aplanadora pasó por varios consulados RD: 17 fueron los vicecónsules dominicanos diseminados por el mundo que fueron cancelados “de un viaje” por el presidente Luis Abinader la semana pasada, mediante el decreto 149-26. Figuran dos de NY: Francisco Antonio Báez Maríñez, en el consulado de NY, y Edgar Núñez Agüero, miembro de la seccional del PRM-NY y vicecónsul en Montreal, Canadá. Compañeros del partido están averiguando si la cancelación de Núñez Agüero fue por recomendación del actual cónsul allí, Lucilo de los Santos, presidente de la seccional del partido en Nueva Jersey. Una fuente de entero crédito informó a Entérate NY lo siguiente: ni quito ni pongo. En NY serán sustituidos los vicecónsules Iván Tolentino, Clarelina Sosa e Isaura Nivar, por haber cumplido ya cinco años en sus funciones. Nivar es esposa del expresidente del PRM-NY y asesor del presidente Luis Abinader en el exterior, Neftalí Fuerte, quien estaba cabildeando fuertemente para que la pusieran como cónsul en sustitución de Eligio Jáquez y ahora de Chú Vásquez. Diiicen que Fuerte alega que, si se la quitan, tienen que conseguirle algo igual o superior a vicecónsul. Un compañero vociferó: “El partido en NY debe sustituir esas y otras posiciones con verdaderos dirigentes que han estado en el banco, y se dejen de pensar solo en sus beneficios personales”. ¡Ay, ay, ay!

►¿Por Adriano la quitaron?: En la comunidad dominicana en el Alto Manhattan se comenta por doquier sobre el congresista Adriano Espaillat (D-13), que además es el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), compuesto por 30 legisladores del Partido Demócrata de ascendencia hispana, para asesorar y dar voz en el proceso legislativo a temas que afectan a hispanos y latinos en EE. UU., que por él, el presidente Donald Trump sustituyó el pasado jueves a Kristi Noem, la poderosa secretaria de Seguridad Nacional (DHS), agencia que tiene bajo su dependencia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Dominicanos que se autodefinen como sabiólogos, todólogos y opinólogos en el Alto Manhattan discuten que sí que fue por él, otros que no. Dice el refrán pueblerino que "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia".

►Veamos lo del congresista: 1) Espaillat encabezó en el Congreso una ofensiva política para exigir la dimisión de Noem al frente del DHS. 2) Pidió públicamente el mes pasado su renuncia durante una rueda de prensa frente a la sede de la agencia federal en Washington, D.C., y el desmantelamiento del ICE tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minnesota. 3) Allí proclamó: “Necesitamos desmantelar el ICE y a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido atrocidades”. 4) “Debería dimitir o ser destituida, porque ha conducido una agencia corrompida a un mayor caos, confusión, persecución ilegal de familias inmigrantes y al asesinato de estadounidenses”. 5) “Noem es responsable de numerosas atrocidades cometidas bajo su liderazgo, y debería haber renunciado a su cargo hace tiempo; la decisión de reemplazarla refleja el impacto general de nuestra demanda de transparencia y rendición de cuentas”. 6) Diiicen que su llamado contribuyó a elevar la presión política sobre ella y a colocar el tema en el centro del debate nacional sobre las políticas migratorias y la supervisión del DHS.

►Centro de debates ÷ dominicanos NYC: El restaurant “La Mesa del Rey”, ubicado en el 1712 de la avenida University, casi con la calle 176, en El Bronx, de capital quisqueyano, se ha convertido en el nuevo centro de acogida de dirigentes políticos, comunitarios, profesionales, periodistas y ciudadanos comunes dominicanos en NYC para debatir asuntos relacionados con la comunidad. También para celebrar baby showers, actos de reconocimiento a personas, despedidas de soltera y celebraciones de cumpleaños, todo por las finas atenciones, buenos precios y la variedad del almuerzo. La asistencia parece un “arcoíris”; ¿la democracia?, se preguntan muchos. Al establecimiento (cerrado los martes por descanso) acudimos con frecuencia el autor de esta columna, conjuntamente con el colega de Telemicro Internacional, Manuel Ruiz. De momento, el negocio se convierte en un “oráculo” (718) 483-8766/8787). ¡Uff!

►Embajada EUA-RD: Ciudadanos estadounidenses en situación de emergencia, llamar al (809) 567-7775. Fuera del horario regular de oficina: (809) 567-7775. Desde el exterior: (809) 567-7775. Contacto en caso de emergencia. Sustracción internacional de menores. Arresto o detención. Fallecimiento. Víctima de crimen o delito. Asistencia financiera de emergencia. Pasaporte de emergencia. Además, Regístrese en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) = https://mytravel.state.gov/s/step si viaja fuera de EUA. Es un servicio gratuito que le envía actualizaciones y alertas por correo electrónico de las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero sobre disturbios, ciclones, inundaciones severas, entre otras situaciones en el país que se encuentre.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Doris B. González ha puesto en alto la bandera tricolor en playas extranjeras desde hace tiempo, demostrando su dominicanidad, una excelente labor hacia la comunidad, con disciplina, honradez y capacidad, que debe servir de ejemplo a las nuevas generaciones. Ha ocupado varios cargos ejecutivos en la administración pública de NY. En el sector privado, fue ejecutiva en la empresa tecnológica Kyndryl y, durante 25 años, ocupó cargos de liderazgo en filantropía corporativa en IBM. Además, González forma parte de la junta directiva de varias organizaciones sin ánimo de lucro y es mentora en la Iniciativa de Mentoría Latina. La gobernadora de NY, Kathy Hochul, anunció su nominación como presidenta de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado. Deberá ser confirmada por el Senado Estatal de NY; mientras tanto, ejercerá las funciones de presidenta interina. Si usted la ve caminar por ahí, dígale: “Doris, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Clases de ciudadanía. El Citizenship Project de la New York Historical ofrece talleres gratuitos de preparación para la ciudadanía. El curso es en inglés y dura 6 semanas. El próximo curso virtual inicia el 30 de marzo y se llevará a cabo los lunes y miércoles, de 8:00 a 9:00 p.m. Para registrarse, visite: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIYv18LAYDQmKWQ5LfE9-Uhk456VOX02XI3AxDZfGQvBg0Q/viewform

►Cultura General: ¿El que vino al mundo y no bebe vino, a qué vino? El vino sigue siendo un símbolo cultural, gastronómico y social, profundamente arraigado en muchas sociedades. Consumido con moderación, puede integrarse a un estilo de vida saludable para adultos sin condiciones de riesgo. Puede ayudar a reducir el colesterol, prevenir enfermedades cardíacas, mejorar la digestión y reducir el estrés, gracias a sus antioxidantes. Pero la ciencia es clara: no es necesario beber para estar sano, ni beber más aporta beneficios adicionales.

►Salud: Pasar largas horas sentado frente al ordenador puede tener consecuencias visibles y dolorosas. Una de ellas es la llamada “joroba de oficina”, una curvatura excesiva de la parte superior de la espalda que aparece tras mantener, durante mucho tiempo, una postura encorvada, con la columna en forma de “C”. Los especialistas recomiendan ajustes ergonómicos y movimientos simples para evitar el dolor y las curvaturas anómalas de la espalda.

►Frase: Ostracismo = exclusión, voluntaria o forzada de una persona de un grupo social, comunidad o actividad. Implica aislamiento, rechazo o ignorar a alguien, provocando marginación.

►Dólar y Euro hasta este domingo 8: Compra del dólar 59.62 y venta 61.60; Compra euro 68.50 y venta 73.40

►Combustibles: Del 7 al 13 de marzo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97. El Gobierno asume un sacrificio fiscal de RD$544.8 millones para proteger a la población del impacto económico derivado de la inestabilidad generada por la situación militar en Medio Oriente.

Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com.