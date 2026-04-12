Epifanio Billini, cónsul en Cuba, en 1884

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Entre los hombres prominentes que honraron el servicio exterior dominicano se encuentra Epifanio Billini, designado cónsul general en Cuba, el seis de septiembre de 1884.

Las letras patentes les fueron remitidas el 18 de octubre, por el secretario de Relaciones Exteriores, Eliseo Grullón, y el día 21 asumió sus funciones como cónsul general, en sustitución del señor Alfredo Deetjen (hijo), quien se quedó viviendo en Cuba, tras finalizar su misión.

De la gestión de Billini Hernández como cónsul, hay una nota curiosa, fechada el 19 de diciembre de 1884, en la que informa sobre el envío, en el vapor del empresario Armando Hernández, los eucaliptos de lo que le había hablado el ministro Grullón en una carta. Lamentablemente, no he podido localizar esa comunicación para saber la cantidad de plantas que fue traída a la República Dominicana y con qué propósito se hizo esa importación.

Billini Hernández, que era un hombre culto, fue quien envió a Santo Domingo por primera vez la obra escrita por el general La Gandara, llamada “La Anexión y Guerra de Santo Domingo”. La envió con un ingeniero francés, llamado Jean Desage, según consta en una nota del 20 de diciembre de 1884, en la que consigna la compra de dos ejemplares, a un costo de diez pesos oro.

La gestión de Billini Hernández duró hasta el cinco de noviembre de 1887, cuando fue sustituido el cónsul Epifanio Billini Hernández por el señor Julio Pou Primet. La decisión le fue comunicada al señor Pou por el entonces ministro Manuel María Gautier, mediante nota número 494, del cinco de noviembre de ese año. Era el inicio de la dictadura del general Ulises Heureaux.

Sin embargo, los servicios de Billini Hernández fueron requeridos en diversas ocasiones para hacerse cargo interinamente del Consulado ante las frecuentes ausencias de Pou Primet.

Epifanio Billini Hernández nació en Santo Domingo en 1823, hijo del militar italiano Juan Antonio Billini, que vino al país durante la ocupación francesa, y de la cubana Ana Joaquina Hernández.

Tuvo cuatro hermanos, uno de ellos, Francisco Xavier, fue sacerdote y filántropo, fundador de la Lotería Nacional, un proyecto que buscaba ayudar a los pobres. Su hermano, Hipólito Billini, fue cónsul en Nueva York durante muchos años, incluyendo el período de los gobiernos azules, que comenzó en 1879. Hipólito era el padre del presidente Francisco Gregorio Billini, por lo que el nuevo cónsul en La Habana era su tío. Los otros hermanos fueron los educadores María Nicolasa y Esteban (Pérez, Grismeldi, “Nuestros Fotógrafos: Epifanio Billini, para de la fotografía dominicana”, periódico “El Día” Santo Domingo, 6 de abril del 2023).

A Billini no sólo se le considera padre de la fotografía dominicana, sino que también se le atribuye haber introducido la litografía a Cuba. Una de sus hijas, Adriana Billini Gautreau, quien nació en Santo Domingo en 1863, fue una destacada pintora y profesora de arte muy reconocida en Cuba. La familia Billini habría llegado a Cuba en 1866, si se toma como referencia una serie de fotografías que hizo hasta esa fecha, a los oficiales españoles que estaban en la campaña de Santo Domingo, referidas en el portar Gran Capitán, historia Militar.

En la biografía sobre su hija Adriana, nacida en Santo Domingo, dice que llegó a la isla dos o tres años después de su nacimiento y que la familia se estableció primero en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, y se trasladó a La Habana en 1882.

Epifanio Billini se casó con Ana Teresa Gautreau Guirado, con quien tuvo siete hijos. Son ellos Luis Eduardo, nacido en 1850; Rosa Julia (1851), María Amelia (1853), Ana Elvira (1854), María Adriana Engracia (1863), Ana Joaquina (1864) y Epifanio Billini (1865). (https://gw.geneanet.org/mhhernandezbrea?lang=en&p=epifanio&n=billini+gautreau).

Billini murió en La Habana, en 1891. Durante mi permanencia como diplomático en esa ciudad, traté de localizar su tumba, pero no me fue posible.

Adriana, fundadora del Círculo de Bellas Artes de La Habana y de la Academia Nacional de Artes, se casó con Manuel María Polanco Chicoteau-Henault. Falleció en la capital cubana el 19 de enero de 1946.