Chyno y Nacho, Turizo y más: los estrenos latinos que debes escuchar

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Miami. Un nuevo álbum del dúo venezolano Chyno y Nacho, el último disco del colombiano Manuel Turizo y los sencillos del mexicano Christian Nodal, la chilenomexicana Mon Laferte y el salsero Grupo Niche son algunos de los estrenos de música latina destacados esta semana.

Además, la mexicana Majo Aguilar estrenó un tema en el que explora el fin de una relación idealizada, la puertorriqueña Kany García y el dominicano Juan Luis Guerra lanzaron una colaboración y la hija de Carlos Vives, Lucy Vives, volvió cuatro años después con la publicación de 'Mascacielo'.

El nuevo álbum de Chyno y Nacho

El dúo venezolano Chyno y Nacho presentó su nuevo álbum 'Radio Venezuela', un proyecto ideado por Nacho Mendoza junto con su sobrino Ignacio 'Happy' Mendoza, que reúne a una amplia representación de artistas venezolanos de distintas generaciones y estilos y toma como eje simbólico a la radio como vínculo con el país.

Manuel Turizo lanza quinto disco

El cantante colombiano Manuel Turizo lanzó su quinto álbum de estudio 'Apambichao', compuesto por quince canciones que hablan del amor y el ímpetu de vivir, y que rinde tributo a Colombia a través de los ritmos musicales del país y sus tradiciones. Incluye el sencillo homónimo con su compatriota Maluma.

Niche y sus 'Realida-Es'

Los salseros colombianos de Grupo Niche presentaron 'Realida-Es', que propone una mirada crítica sobre las verdades que muchas veces se dan por sentadas y sobre las realidades que la sociedad construye alrededor de la fe, la amistad y la competencia como forma de vida.

'Un vals' de Christian Nodal

El mexicano Christian Nodal publicó el tema 'Un vals', un romántico mariacheño en el que toca las profundidades de un amor que resiste a pesar de las tempestades, a pesar de su entrega y su compromiso.

La Mon Laferte más tenebrosa

La cinco veces ganadora del premio Latin Grammy, la cantante Mon Laferte, estrenó el tema 'Nuestra casa', que acompaña la producción audiovisual inspirada en la novela 'La casa de los espíritus' de Isabel Allende (1982), que llega el 29 de abril a la pequeña pantalla.

Majo Aguilar dice que 'No vuelvas'

La cantante mexicana lanzó el tema introspectivo 'No vuelvas', en el que explora el final de una relación idealizada. El tema fluye a través de la característica voz de Majo Aguilar, combinada con la profundidad emocional de la música mexicana y un estribillo constante, casi meditativo.

Kany García y Juan Luis Guerra unen voces

La artista puertorriqueña Kany García y el cantautor dominicano Juan Luis Guerra publicaron la canción 'Amor bonito', un tema con aroma tropical que revela un tipo de amor profundo, mediante un merengue pambiche que supone una versión más lenta, sabrosa y relajada del ritmo tradicional.

Lucy Vives regresa después de cuatro años

Lucy Vives, la hija de Carlos Vives, volvió a la música después de cuatro años con su nuevo sencillo 'Mascacielo', que la artista describe como "alegría queer" y que marca un punto de inflexión en su identidad artística a través de un sonido pop con matices electroalternativos.