Elizabeth Jiménez y Antony Piñeiro brillan en el XI Swim Open de RD 2026

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Los nadadores Elizabeth Jiménez y Antony Piñeiro volvieron a sobresalir en la tercera jornada este sábado del XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, que se desarrolla con éxito en el país.

La atleta olímpica Jiménez se adueñó de la medalla de oro en los 100 metros espalda con un tiempo de 1:02.82, seguida de la norteamericana Stella Belmore, con 1:03.19, mientras que el tercer puesto le correspondió a la quisqueyana Jianna Amores (1:04.64), quien previamente se adjudicó la presea dorada en los 50 metros libres con una marca de 27.12, en el evento que se celebra en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Por otro lado, el criollo Piñeiro volvió a subir al podio del Swim Open tras dominar la prueba de los 100 metros espalda registrando un tiempo de 56.57, seguidos del colombiano Tomas Escobar (59.67) y el representante de Estados Unidos, Paolo De Fabrique (1:00.92).

Javier Núñez volvió a demostrar su talento y se impuso en la competencia de los 50 metros libres con marca de 22.91, dejando atrás a Cristian Ramos (23.43) y Héctor Tinoco, con 23.51, en la justa organizada por la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda).

En tanto que el dominicano Andrés Martineja se alzó con el metal de oro en los 50 metros pecho con un tiempo de 28.79, el segundo y tercer peldaño fue para sus compatriotas Josué Domínguez (29.08) y Pablo Solano (29.09).

La criolla Anabelle Aleene Pérez ganó en los 50 metros pecho con tiempo de 33.79, seguida de Natalia Díaz (34.26) y Montserrat Torres (35.37).

Atletas de las delegaciones de México, Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y el anfitrión República Dominicana forman parte en el evento que concluye este domingo.

El Campeonato Nacional es patrocinado por el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; el Ministerio de Deportes, Creso, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Oscar A. Renta Negrón con sus marcas Nutrabio, GNC, Lulu Pets y el Hotel Aloft Santo Domingo Piantini y Marriot Santo Domingo Piantini.