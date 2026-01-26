La ética y formación científica en agenda del 2026

Creado: Actualizado:

El Movimiento Gremial Dr. Tejada Florentino, del Colegio Médico Dominicano, ha marcado un hito al situar la ética y formación científica en el centro de su agenda de 2026. Con esta decisión, enciende una llama esperanzadora en el urgente proceso de reencauzamiento del sistema sanitario nacional, apostando por una atención con calidad y oportunidad. Ante una audiencia diversa de médicos, académicos y activistas, el doctor Senén Caba expuso un plan diseñado para dotar a los profesionales de herramientas cognitivas que trasciendan la clínica, impactando directamente en el desarrollo de la ciencia y la seguridad social. La punta de lanza de este proyecto es el diplomado “Liderazgo e Igualdad de Género en el Sector Médico”, iniciado el pasado domingo 11 de enero. Esta formación no es un curso más, es un indicador político y social de la trascendencia de la mujer en la medicina dominicana. El respaldo del doctor Mauro Canario, el compromiso del maestro Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el apoyo técnico del Instituto de Investigación de Género y Familia, y el aval académico garantizado por el doctor Mario Uffre, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, confirman que el cambio estructural requiere una visión sistémica.