Un millón sin luz y más 11 mil vuelos cancelados en EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington/Nueva York.- Agencias

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de un millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos cinco personas en todo el país por hipotermia, según informaron medios locales.

Datos de la web especializada poweroutage.us muestran 1,045,496 cortes en el suministro.

El hielo está causando estragos en el sur, y los cortes de energía están afectando especialmente a Tennessee, donde más de 338,000 usuarios, aproximadamente el 10 % del estado, se encuentran sin electricidad.

Poco menos de 100,000 usuarios estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Misisipi había alrededor de 145,000 y 175,000 usuarios sin servicio, respectivamente.

La tormenta, la mayor por su envergadura registrada en EE.UU. según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Atlántico Medio tras hacer lo propio en el Medio Oeste y el sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo. Según The Washington Post, la tormenta ha dejado al menos 5 muertos- dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) alistó suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en varios estados, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el estado se estaba preparando para el período más largo de frío y las mayores acumulaciones de nieve que ha visto en años.