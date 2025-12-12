Agrocultura
Feria Navidad de FA del PRM
La tradicional Feria Navideña del Frente Agropecuario del PRM se realizará mañana, en el Parque de Invivienda, en Santo Domingo Este. en donde se venderán productos de consumo masivo de calidad a precios asequibles, como pollo, cerdo, papa, plátano, huevos, hortalizas y víveres en general. En fin, allí estarán todos los productos que se cosumen en el período navideño. El presidente del Frente Agropecuario del PRM, Eulalio Ramírez, llamó a la población a participar de la actividad desde las 6:00 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde de este sábado. Dijo que a la feria vendrán a vender productores de las principales zonas agrícolas del país.
Pírrico presupuesto a agro
La asignación presupuestal para el 2026 al sector agropecuario, ha sido bien calificada como “pírrica” por el ex-administrador del Banco Agrícola, agrónomo Adriano Sánchez Roa. Dijo que aunque el sector agrícola necesita RD$67,345 millones, el gobierno solo le asignó RD$18,697 millones (1.18%), de un total de RD$1,584,339 millones, dejando sin apoyo áreas clave del fomento y desarrollo agropecuario y agroindustrial. El titular de Asuntos Agropecuarios del PLD citó las funciones estratégicas debilitadas del Ministerio de Agricultura: la preparación de tierras, disponibilidad de semillas certificadas, manejo del agua, prevención y control de plagas y enfermedades, suministro de insumos básicos y condiciones de trabajo de los agrónomos. El ex-senador también criticó la destecnificación de Agricultura y destrucción del Instituto Agrario Dominicano, y que se han cancelado técnicos capacitados.