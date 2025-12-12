Feria Navidad de FA del PRM

Creado: Actualizado:

La tradicional Feria Navideña del Frente Agropecuario del PRM se realizará mañana, en el Parque de Invivienda, en Santo Domingo Este. en donde se venderán productos de consumo masivo de calidad a precios asequibles, como pollo, cerdo, papa, plátano, huevos, hortalizas y víveres en general. En fin, allí estarán todos los productos que se cosumen en el período navideño. El presidente del Frente Agropecuario del PRM, Eulalio Ramírez, llamó a la población a participar de la actividad desde las 6:00 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde de este sábado. Dijo que a la feria vendrán a vender productores de las principales zonas agrícolas del país.

Pírrico presupuesto a agro

La asignación presupuestal para el 2026 al sector agropecuario, ha sido bien calificada como “pírrica” por el ex-administrador del Banco Agrícola, agrónomo Adriano Sánchez Roa. Dijo que aunque el sector agrícola necesita RD$67,345 millones, el gobierno solo le asignó RD$18,697 millones (1.18%), de un total de RD$1,584,339 millones, dejando sin apoyo áreas clave del fomento y desarrollo agropecuario y agroindustrial. El titular de Asuntos Agropecuarios del PLD citó las funciones estratégicas debilitadas del Ministerio de Agricultura: la preparación de tierras, disponibilidad de semillas certificadas, manejo del agua, prevención y control de plagas y enfermedades, suministro de insumos básicos y condiciones de trabajo de los agrónomos. El ex-senador también criticó la destecnificación de Agricultura y destrucción del Instituto Agrario Dominicano, y que se han cancelado técnicos capacitados.