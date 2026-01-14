Fitur 2026: donde se negocia el futuro del turismo dominicano

Creado: Actualizado:

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará en el centro ferial Ifema de Madrid, no es una vitrina más para exhibir playas y paisajes.

Para la República Dominicana es, en términos reales, una mesa de poder donde se decide buena parte del rumbo económico del sector que hoy sostiene miles de empleos, inversiones multimillonarias y la proyección internacional del país como destino líder del Caribe.

España no es un socio cualquiera. En territorio dominicano operan 24 cadenas hoteleras españolas que concentran el 56 % de la oferta turística nacional, una cifra que por sí sola explica por qué Fitur es estratégica. Pero la apuesta va más lejos: para 2026, 16 cadenas agrupadas en Inverotel ejecutarán un plan de inversión superior a los mil millones de dólares en nuevas y mejores infraestructuras hoteleras. Eso significa más habitaciones, más calidad, más empleos y más divisas para la economía dominicana.

Ahí se entiende por qué entidades financieras como Banreservas, el Banco Popular Dominicano y el BHD tienen una presencia activa en Fitur. No van a repartir folletos: van a cerrar negocios, estructurar financiamientos, respaldar proyectos que luego se traducen en construcción, operaciones, pagos a suplidores y crecimiento para comunidades enteras. El turismo es una industria, y Fitur es su principal mercado mayorista.

Además, la inversión española no se queda en los hoteles. Tiene una fuerte presencia en energías renovables, alimentación, transporte, consultoría y servicios financieros. En total, más de 200 empresas de capital español operan hoy en la República Dominicana. Eso diversifica la economía, eleva estándares y crea un ecosistema empresarial que multiplica el impacto del turismo en todo el tejido productivo.

Por eso, el país no puede ni debe ir a Fitur a cumplir. Debe ir a liderar. Porque la mayor parte de la inversión que ha transformado el turismo dominicano viene de España, y ese socio se fortalece, se cuida y se acompaña con presencia política, técnica y empresarial de alto nivel.

Los números respaldan esta estrategia. La República Dominicana cerró el año con un récord histórico de 11,676,901 visitantes, según informó el ministro de Turismo, David Collado. Solo por vía aérea llegaron 8,861,169 visitantes, mientras que por la marítima arribaron 2,815,732 cruceristas. En diciembre, mes clave para la industria, el país recibió 1,392,649 visitantes con crecimientos de dos dígitos frente a años anteriores.

La ocupación hotelera superó el 71 % y el nivel de satisfacción alcanzó 4.4 de 5, cifras que confirman que no solo llega más gente, sino que se va contenta.

Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia lideran los mercados emisores, y aeropuertos como Punta Cana, Las Américas y el Cibao sostienen una conectividad que es, precisamente, uno de los grandes atractivos que se negocian y consolidan en ferias como Fitur.

Las mesas de negocios que se desarrollan en Madrid benefician a todo el ecosistema: constructoras, turoperadores, transportistas, proveedores, proyectos de turismo sostenible y ecológico, que cada año ganan más peso.

Allí se define qué destinos reciben nuevas inversiones, qué aerolíneas abren rutas, qué proyectos se financian y qué países liderarán la próxima ola del turismo global.

Vender el país es fundamental para atraer turistas. Pero reconocer y respaldar la inversión que ha hecho de la República Dominicana una potencia turística regional es igual de importante.

Fitur no es solo una feria: es el escenario donde se ratifica que el turismo dominicano tiene presente sólido y, gracias a socios como España, un futuro todavía más prometedor.