La guerra memética

Creado: Actualizado:

Desde aquel 29 de octubre de 1969, cuando ARPANET permitió el primer intercambio digital entre computadoras, Internet no había presenciado un despliegue tan intenso del meme como herramienta de manipulación y disputa por intereses materiales y control político. En el contexto bélico actual, su uso deliberado por parte de líderes políticos y organismos estatales revela una nueva dimensión de la guerra informacional: la batalla por la narrativa, librada en plataformas digitales y amplificada por la lógica de la viralidad.

La confrontación entre Estados Unidos–Israel e Irán ha puesto en evidencia que los memes, más allá de su carácter aparentemente trivial, se han convertido en un instrumento poderoso de influencia, control y manipulación de la opinión pública. Tanto el presidente estadounidense como las embajadas iraníes en distintas partes del mundo han incorporado el meme como recurso estratégico en tiempos de conflicto.

Históricamente, los líderes de países en guerra han recurrido al poder persuasivo de los medios de comunicación para deslegitimar, desacreditar y deshumanizar al adversario. Hoy, las redes sociales han llevado esta práctica a un nuevo nivel: se han transformado en auténticas armas de guerra, donde los memes ocupan un lugar central como herramientas de ataque, contraataque, propaganda y manipulación emocional.

Según Martínez Torrijos (2014), el meme describe una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual —cómic, video, audio, texto, imagen o construcción multimedia— capaz de provocar gracia o sensaciones similares, y que se replica de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión. Por su parte, La Vanguardia (4 de julio de 2020) señala que los memes pueden propagarse mediante hipervínculos, foros, tableros de imágenes, sitios web y, especialmente hoy, a través de las redes sociales. Además, recuerda que el concepto de meme ha sido propuesto como un posible mecanismo de evolución cultural.

En esta misma línea, el Centro de Análisis Navales de los Estados Unidos (U.S. Naval Analysis Center) estudia desde hace tiempo los efectos de los memes en contextos de conflicto. Esta institución ha introducido el término guerra memética para referirse al uso estratégico del meme como herramienta de influencia, manipulación y confrontación en escenarios bélicos.

El intercambio sostenido de memes entre el presidente de los Estados Unidos y diversas embajadas iraníes revela que la confrontación entre ambos países —con Israel como actor clave— ha trascendido el plano militar y diplomático para instalarse en el ecosistema digital. Este fenómeno evidencia la centralidad de las redes sociales en la disputa geopolítica contemporánea y muestra cómo los líderes estatales incorporan tácticas propias de la comunicación viral para influir en percepciones, opiniones y actitudes globales. Hoy, las audiencias internacionales observan la superposición de dos frentes de batalla: la guerra convencional y la guerra memética, donde la lucha por el relato se vuelve tan estratégica como la confrontación armada.

Desde la óptica de la comunicación estratégica, en Washington reconocen que el uso de memes como herramienta de influencia dista de ser un recurso trivial. Lo mismo ocurre en las embajadas de Irán, donde la difusión deliberada de mensajes digitales forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada. En la práctica, ambas partes han trasladado parte de su disputa al terreno digital, donde Irán ha optado por responder utilizando los propios memes del presidente estadounidense como mecanismo de contrapeso comunicacional.

De ambos lados se elaboran y difunden mentiras evidentes, repetidas sin descanso, con las que se busca justificar acciones y prácticas dañinas para la población mundial. Los memes que circulan desde la Casa Blanca y desde las embajadas iraníes están impregnados de odio, racismo, fanatismo, dogmas religiosos y creencias triviales. La guerra memética que se ha desatado tiene como objetivo central manipular y controlar la mente humana a escala global.

En un escenario atravesado por dos frentes —la guerra armada y la guerra digital—, la posibilidad de un diálogo creíble se desvanece. La desinformación circula con la misma velocidad que los misiles, y cualquier intento de entendimiento queda sepultado bajo la avalancha de propaganda, manipulación y discursos incendiarios. En estas condiciones, avanzar hacia un alto al fuego sostenible se vuelve una tarea casi ilusoria.

Una vez más, las armas llegan antes que la diplomacia multilateral al Medio Oriente. La comunidad internacional reacciona tarde, atrapada entre comunicados tibios y negociaciones que no logran frenar la escalada. Mientras tanto, la narrativa bélica sigue ocupando el espacio que debería pertenecer al diálogo y a la búsqueda de soluciones reales.

Al analizar la forma y el contenido de los memes que circulan en redes sociales, resulta evidente que los actores clave del conflicto —Estados Unidos, Israel e Irán— recurren a tácticas propagandísticas que recuerdan a las empleadas por Joseph Goebbels, jefe de propaganda del régimen nazi. A él se le atribuye la célebre frase “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, aunque no existe evidencia concluyente de que realmente la pronunciara.

Lo que sí está documentado, según la Enciclopedia del Holocausto, es que Goebbels fue una figura central en la maquinaria propagandística nazi. Controló y dirigió todos los medios de comunicación —prensa, radio, cine, artes y educación— con el objetivo de moldear la opinión pública alemana y sostener la ideología del régimen. Su legado, basado en la manipulación emocional, la simplificación extrema y la repetición sistemática, parece resurgir hoy en la guerra memética que acompaña al conflicto armado en la región.

Por eso, más que un gesto diplomático, el alto al fuego se ha convertido en una necesidad urgente para frenar la espiral de violencia y desinformación que amenaza la paz, la convivencia y el futuro económico del planeta. La prolongación de estas dos guerras —la que destruye cuerpos y la que manipula mentes— no solo multiplica el sufrimiento humano, sino que revela la arquitectura de un conflicto alimentado por intereses geopolíticos, rivalidades históricas y ambiciones de poder que trascienden las fronteras del Medio Oriente. Cada misil lanzado y cada mentira viralizada son piezas de un mismo engranaje que erosiona la confianza internacional, desestabiliza mercados y profundiza la sensación de que el mundo avanza hacia un punto de quiebre.

Detener ambas guerras es, en esencia, un acto de responsabilidad histórica y de humanidad elemental. Implica reconocer que ningún cálculo estratégico justifica el costo humano, social y económico que hoy paga el planeta entero. Significa aceptar que la seguridad global no puede construirse sobre ruinas ni sobre narrativas diseñadas para dividir, polarizar y deshumanizar. Solo desactivando la violencia física y desmontando la maquinaria digital que intoxica el debate público será posible recuperar la cordura colectiva, abrir un espacio real para la negociación y, sobre todo, devolverle a la humanidad la posibilidad de imaginar un futuro menos oscuro, más justo y verdaderamente digno para todos.