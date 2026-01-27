“Vamos a hablar inglés”: Una competencia clave para el desarrollo humano y la empleabilidad

Creado: Actualizado:

Por: Ruth Fernández, Coordinadora del Portafolio de Educación e Indiana Castillo, Asociada de Monitoreo y Evaluación del Portafolio de Educación del PNUD RD.

En el siglo V a. C. Heródoto, en su obra Historia, valora profundamente el lenguaje como identidad cultural y medio esencial de comunicación entre pueblos.

Para el Padre de la Historia, conocer otras lenguas constituía una vía de acceso directo a las tradiciones, relatos y costumbre de pueblos diversos, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas.

Luego de 2,500 años, el mensaje de Heródoto sigue intacto, el conocimiento de una segunda lengua nos enseña que entender lo ajeno es el espejo más nítido para valorar lo propio.

En el contexto actual, el inglés se consolida como el idioma más hablado a nivel mundial considerando tanto los hablantes nativos como quienes lo utilizan como segunda lengua.

Es, además, la lengua del comercio global y el idioma fundamental de las disciplinas STEM, posicionándose como la lengua franca de la ciencia y la tecnología.

En tanto, el español, idioma oficial de la República Dominicana, es el segundo con más nativos hablantes.

Figura 1. Idiomas con mayor número de hablantes nativos y con mayor número total de hablantes en el mundo, 2025.

Esto pone de manifiesto que para los jóvenes de nuestro país tener conocimiento de estos dos idiomas los interconecta en un mundo globalizado 1 .

El aprendizaje de un segundo idioma no es solo una ganancia cultural, sino una verdadera "gimnasia cerebral".

Investigaciones recientes (Bialystok, 2021) demuestran que el bilingüismo potencia el desarrollo cognitivo al fortalecer la plasticidad cerebral y las funciones ejecutivas, tales como la atención selectiva y la memoria operativa.

Al alternar constantemente entre dos sistemas lingüísticos, el cerebro desarrolla una estructura más resiliente y una mayor capacidad para la resolución de problemas complejos, competencias que son esenciales para el éxito en la economía del conocimiento del siglo XXI 2 .

La UNESCO ha sido enfática: la educación debe cimentarse en la lengua materna para asegurar bases cognitivas sólidas.

Ruth Fernández

No obstante, la integración temprana del inglés como segunda lengua potencia exponencialmente estos resultados:

 Impacto Cognitivo: Mejora la comprensión lectora y el razonamiento lógico-matemático.

 Inclusión y Diversidad: Respeta la lengua originaria mientras abre puertas a realidades multiculturales.

 Valor Económico: Según estimaciones de la UNESCO (2024) 3 , la diversidad lingüística puede aportar hasta un 10% del PIB en contextos específicos, gracias a una fuerza laboral más competitiv.

Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 4 , las industrias que más premian el inglés en 2025 son Tecnología de la Información, Servicios Profesionales y Medios de Comunicación.

Por el contrario, sectores como logística y manufactura presentan niveles más bajos de dominio.

A nivel nacional, de acuerdo con el estudio realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 5 el mercado laboral dominicano exige hoy perfiles de alta capacidad tecnológica y dominio del inglés para impulsar la economía digital.

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo confirma un aumento significativo es esta demanda en la región: las vacantes con requisitos en TIC pasaron del 55.5 % al 61.8 % en solo un año, vinculándose directamente a la necesidad de manejar una segunda lengua para competir globalmente 6 .

Conscientes de la importancia de mejorar competencias lingüísticas en el idioma inglés, el Estado dominicano en su plan meta RD 2036 define como una de sus líneas la expansión del bilingüismo dentro del sistema educativo preuniversitario.

Según se señala: “Expansión de liceos técnicos, educación inicial y bilingüismo.”

Dentro de la fase inicial del plan (2025–2028), el Ministerio de Educación se marcó un objetivo concreto: “Meta al 2028 es que el inglés lo dominen 400 mil estudiantes.”

Indiana Castillo

Con la mirada puesta en ese objetivo, para este 2026 el Ministerio de Educación prioriza iniciativas estratégicas enfocadas en promover el inglés como herramienta para la empleabilidad.

De igual forma el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) ha articulado una estrategia oficial para potenciar el aprendizaje del inglés de jóvenes profesionales mediante el Programa Ingles por Inmersión para la Competitividad que el pasado año cumplió 20 años de existencia.

Un estudio realizado por el economista Marvin Antonio Cardoza (2024) titulado “Do you speak English? 7 , demuestra que el 85% de los graduados del programa se encuentran listos para ingresar de inmediato al mercado laboral y los que ingresan, logran incrementos salariales de hasta un 15% en comparación con quienes no poseen esa formación.

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la educación es un pilar del desarrollo y uno de los componentes del Índice de Desarrollo Humano.

En educación, este mide el nivel educativo de la población combinando los años promedio de escolaridad de las personas adultas y los años esperados de escolaridad de niñas y niños, para reflejar tanto los logros alcanzados como las oportunidades educativas futuras 8 .

Una educación que contenga las competencias necesarias para nuestro tiempo es esencial para la ampliación de las oportunidades para acceder a activos productivos, empleos y medios de vida dignos, así como para desarrollar el capital humano.

Por ello, PNUD acompaña a la institucionalidad nacional a mejorar las competencias lingüísticas en el idioma inglés para la empleabilidad mediante herramientas de vanguardia de aprendizaje en modalidad virtual poniendo en valor la trasformación digital como un acelerador que impulsa el progreso.

De forma concreta, y bajo el liderazgo de las entidades nacionales, se brinda apoyo al Ministerio de Educación mediante su Programa English for a Better Life, fortaleciendo las competencias lingüísticas en inglés de aproximadamente 182,000 estudiantes de educación secundaria, contribuyendo así a mejorar sus oportunidades académicas y de inserción futura en el mercado laboral.

Asimismo, se acompaña al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) en la implementación del Programa de Inglés por Inmersión en modalidad virtual, con el objetivo de impactar a alrededor de 10,000 estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias lingüísticas orientadas a la empleabilidad y al acceso a mejores oportunidades formativas y laborales.

De manera importante, estos esfuerzos nacionales permitirán recoger y analizar datos desagregados para facilitar la toma de decisiones, diseño y formulación de políticas públicas referentes al desarrollo del capital humano.

Este año se conocerán los resultados de la prueba PISA 2025, un estudio trienal de la OCDE que evalúa las competencias de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas, ciencias y, por primera vez, lenguas extranjeras, con el fin de medir la eficacia de los sistemas educativos de más de 80 países y orientar la mejora de las políticas educativas.

La incorporación de la evaluación de lenguas extranjeras responde a la creciente necesidad de medir competencias clave en un mundo globalizado, en particular el dominio de una segunda lengua como el inglés.

Este 24 de enero, Día Internacional de la Educación, reafirmamos que políticas públicas que fomenten una segunda lengua no es solo un objetivo académico, sino una habilidad clave para la comunicación internacional, el acceso a información y la empleabilidad futura.

Celebrar esta fecha implica reconocer que, para cerrar las brechas de desigualdad, debemos adaptar las competencias de nuestra población a las exigencias del siglo XXI.

El éxito de esta visión se consolidará mediante la sostenibilidad de las políticas públicas, la formación continua y especializada de nuestros docentes y la expansión de las alianzas estratégicas entre el sector público, el privado, la academia, sociedad civil y organismos internacionales.