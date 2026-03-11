Museo Memorial y Comisión Argentina firman convenio para preservar la memoria histórica en Latinoamérica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), de Buenos Aires, Argentina, firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer el trabajo regional para la memoria y los derechos humanos.

El acuerdo, que fue firmado por la presidenta-fundadora del MMRD, Luisa De Peña Díaz, y la presidenta de CPM, Dora Barrancos, fortalece la articulación regional para trabajar aspectos históricos claves de las dictaduras Latinoamericanas, sus resistencias y el desafío que enfrentan las políticas de memoria en la actualidad.

Los esfuerzos entre ambas instituciones que trabajan por la preservación de la memoria histórica, se enmarcan dentro de un contexto de avance de los discursos negacionistas en todo el mundo.

El memorándum permitirá articular y coordinar líneas de trabajo conjuntas y desarrollar programas de memoria y derechos humanos en los países de la región.

Simposio en Universidad de la Plata

La también presidenta del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) en su visita a esa nación participó, además, en el 8vo. Simposio de la Fundación Elizabeth Kasemann, en la Universidad de la Plata, Buenos Aires, donde destacó las acciones que desarrolla la institución que dirige, teniendo como eje la educación en valores y derechos humanos como complementos en el aula.

Citó como un desafío para el MMRD el avance que registra el revisionismo en República Dominicana y la fuerza que tiene el negacionismo al día de hoy. “Eso, en muchas ocasiones, nos ha llevado inclusive, al estrangulamiento económico y campañas de descréditos para socavar la fortaleza de la institución, su credibilidad y la de los miembros que la componen”, sostuvo de Peña Díaz, al destacar que esa práctica toma fuerza cada día.

Explicó la experiencia que ha tenido el museo en tres de los principales ejes que desarrolla, enfocando el trabajo de la mano con la comunidad y en la educación fuera del aula.

“El museo de la Resistencia es el único espacio en la República Dominicana que trabaja la memoria de las víctimas de terrorismo de Estado, y no solo trabaja el derecho a la memoria, sino también el derecho a la verdad y la justicia” citó.

Detalló que el fuerte de la entidad ha sido la implementación de todo un proceso para romper las murallas de silencio que rodeaban todo testimonio sobre las dictaduras de Trujillo y Balaguer, convirtiéndola en un refugio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de esos regímenes.

Comisión Provincial por la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dirigida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, es un organismo público autónomo en Argentina que promueve políticas públicas de memoria y derechos humanos. Su objetivo es recordar y preservar la memoria del terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos en democracia.

Mientras que, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) centra su misión en educar en valores, memoria y derechos humanos, promoviendo la paz para que no se repitan los episodios de dictaduras que han afectado a Latinoamérica y el mundo.