Legislador deposita 10 proyectos en un mismo día

El diputado de la provincia San Cristóbal, Saulo Vega, implantó un récord en el Congreso Nacional, al someter 10 iniciativas legislativas en un solo día.

El representante del Partido de la Liberación Dominicana depositó este martes ante la secretaria general legislativa de la Cámara de Diputados, proyectos orientados a mejorar la infraestructura, el acceso a agua potable y la formación técnica en distintas comunidades de la provincia San Cristóbal.

En materia de infraestructura, Saulo Vega depositó un proyecto de resolución que solicita la construcción de un puente que comunique los distritos municipales La Cuchilla y Medina con Villa Altagracia, vía que también facilita la conexión con la autopista Duarte y el Gran Santo Domingo.

En este reglón, se agrega la construcción de la carretera que comunica la comunidad de Mucha Agua con el municipio de Cambita Garabitos, con el objetivo de mejorar la movilidad y el desarrollo de la zona.

“Lo importante de estas acciones, es que a todos estos proyectos daremos un seguimiento permanente en la Cámara de Diputados, para procurar el mayor respaldo legislativo y lograr su aprobación en favor de nuestras comunidades”, puntualizó el congresista.

Para mejorar el acceso al agua potable en comunidades ubicadas entre los distritos municipales La Cuchilla y Medina, Saulo Vega propone la intervención del Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA), crear las condiciones que garanticen el acceso a este esencial servicio a miles de familias.

Del mismo modo, presentó una iniciativa para la ampliación del acceso a la red de INFOTEP para los habitantes y estudiantes del municipio Los Cacaos, en la provincia San Cristóbal.

Saulo Vega, indicó que esas acciones en el Congreso Nacional se enmarcan en el cumplimiento de compromisos asumidos con sus representados, y los mismos se desprenden de las solicitudes planteadas por la población, que padecen esas carencias de servicios.